Trash talk v MMA může vydělat víc než další výhra. Kdy opravdu funguje?

Bojovník může předvést skvělý výkon a přesto zůstat pro velkou část publika jedním z mnoha. Jiný dokáže několika větami na tiskové konferenci vytvořit konflikt, který se začne šířit po sociálních sítích ještě před prvním úderem. Pro promotéra je rozdíl zásadní: sportovní kvalita pomáhá sestavit dobrý zápas, pozornost ho pomáhá prodat.
Pozornost se dá změřit
Conor McGregor je nejvýraznějším příkladem. UFC u vyhodnocení turnaje UFC 205 uvedlo rekord v komerčním pay-per-view a přibližně 14 miliard impresí na sociálních sítích. O dva roky později organizace oznámila, že UFC 229 s McGregorem a Chabibem Nurmagomedovem překonalo její dosavadní rekordy v pay-per-view, sociálních impresích i globální sledovanosti. Samotné vstupné v Las Vegas přineslo přes 17 milionů dolarů (přibližně 360 milionů korun)..
Nebyla to samozřejmě zásluha několika urážek. McGregor už byl světovou hvězdou, proti němu stál neporažený šampion a mezi oběma tábory existoval skutečný konflikt. Trash talk ale pomáhal udržovat zápas v centru pozornosti. Na předzápasové tiskové konferenci Nurmagomedov otevřeně říkal, že je souboj osobní, zatímco McGregor pokračoval v provokacích, na kterých postavil velkou část své veřejné image. Dana White tehdy mluvil o možnosti překonat hranici dvou milionů PPV nákupů.
Podobný mechanismus popisuje i výzkum Jeremyho Yipa, Maurice Schweitzera a Samira Nurmohameda. V sérii experimentů trash talk zvyšoval pocit rivality a motivoval soupeře k většímu úsilí. Nejde o studii prodeje MMA zápasů, ale vysvětluje, proč osobní konflikt funguje lépe než běžné oznámení soupeřů: porazit druhého člověka najednou znamená víc než jen vyhrát zápas.
Peníze závisí na smlouvě
Samotná pozornost však ještě neznamená vyšší výplatu bojovníka. Pokud má zápasník pevně stanovenou odměnu, může organizaci pomoci prodat výrazně více vstupenek nebo přenosů a jeho bezprostřední honorář se nezmění. Trash talk začíná opravdu vydělávat ve chvíli, kdy se komerční hodnota promítne do podílu z tržeb, bonusů, nové smlouvy nebo silnější vyjednávací pozice.
Historický systém UFC to ukazoval nejlépe na PPV podílech největších hvězd. Americký model se od roku 2026 změnil a číslované turnaje přešly na Paramount+ bez dodatečné PPV platby. Přesto Dana White při řešení McGregorovy smlouvy vysvětlil, že UFC může jeho odměnu počítat podle vzorce vycházejícího z průměrných prodejů jeho dřívějších PPV. Jinými slovy: staré prodeje nezmizely. Staly se měřítkem jeho ceny.
Síla známé tváře je vidět i bez klasického PPV. McGregorův návrat na UFC 329 sledovalo podle Paramountu v USA a Latinské Americe 15,9 milionu diváků. Hlavní zápas vytvořil 12 milionů interakcí na sociálních sítích, během víkendu se objevilo 751 tisíc zmínek a UFC 329 bylo nejsledovanějším televizním tématem dne na sociálních sítích. Tato čísla sama neříkají, kolik lidí přišlo kvůli trash talku. Ukazují však, jak cenný je bojovník, který dokáže přitáhnout pozornost daleko za hranice samotného sportovního výsledku.
Pro zápasníka proto může mít povedená rivalita větší finanční hodnotu než další výhra nad soupeřem, o kterém širší publikum téměř neví. Výhra zůstává důležitá, protože drží sportovní pozici. Schopnost prodat konflikt ale rozhoduje o tom, zda je bojovník pouze kvalitním jménem na kartě, nebo člověkem, kolem kterého lze postavit celý turnaj.
Konflikt nesmí přerůst zápas
Nejlepší trash talk vytváří dojem, že se soupeři opravdu nemohou vystát. Problém začíná ve chvíli, kdy dojem přestane být pod kontrolou. Jon Jones a Daniel Cormier se v roce 2014 při propagační akci pustili do skutečné rvačky. Nevada následně Jonesovi udělila pokutu 50 tisíc dolarů (přibližně 1,06 milionu korun) a Cormierovi devět tisíc dolarů (asi 191 tisíc korun). Propagace zápasu získala další publicitu, oba bojovníci za ni ale také přímo zaplatili.
Podobnou hranici později řešilo UFC také u McGregora a Nurmagomedova. Když jejich slovní přestřelka na sociálních sítích pokračovala i po zápase, Dana White v oficiálním prohlášení označil její další eskalaci za nepřijatelnou a uvedl, že organizace kontaktuje oba týmy. Výzkum trash talku navíc ukázal i druhou stránku stejného mechanismu: větší rivalita může vedle vyššího úsilí zvýšit také ochotu překračovat pravidla.
Trash talk tedy není náhradou za vítězství. Je to způsob, jak ze sportovního zápasu udělat událost, kterou chtějí lidé vidět. Nejvíc vydělává bojovníkům, kteří dokážou pozornost dlouhodobě proměnit ve sledovanost a následně ji dostat také do své smlouvy. Bez toho může hlasitější rivalita vydělat hlavně promotérovi.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková