Americký kongresman napsal šéfovi NHL kvůli Ovečkinovi. Jeho účast v Putinově předvolební reklamě označil za neúnosnou

Tentokrát nejde o starou fotografii s Putinem ani o instagramový příspěvek. Podle serveru Meduza stojí kapitán Washington Capitals v záběru za ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem, vedle šéfky státní propagandistické televize Margarity Simonjanové a dalších tváří Kremlu. Nemluví, negestikuluje, prostě tam je. Tvář nejlepšího střelce v historii NHL jako kulisa předvolebního spotu vládní strany autoritářského režimu, který vede válku proti Ukrajině.
Co přesně Ovečkin ve videu dělá
Spot Jednotného Ruska vznikl před volbami do ruské Státní dumy, které se konají 18.–20. září 2026. Ovečkin v něm stojí v pozadí, neříká ani slovo. Ale jeho přítomnost má jasnou funkci: propůjčit mezinárodně známý obličej kampani strany, která je nástrojem Putinovy moci. Ve videu se podle AP objevil i bývalý hokejista Vjačeslav Fetisov, ten ale dávno není aktivním hráčem NHL.
Na mediálním dni Capitals 17. září Ovečkin svou účast vysvětlil prostě: „Požádali mě, řekl jsem ano.“ Neváhal. „Jsem Rus a podporuji svou zemi,“ dodal a zopakoval svůj oblíbený motiv „mír a láska“. Generální manažer Chris Patrick připustil, že chápe, proč jsou lidé naštvaní. Trenér Spencer Carbery řekl, že video nezměnilo jeho vztah s hráčem. Klub prostřednictvím mluvčího Sergeje Kocharova sdělil, že Ovečkin byl během léta „svou zemí požádán“ a že organizace se soustředí na nadcházející sezonu.
Co Wilson po Bettmanovi chce, a proč zrovna on
Joe Wilson zastupuje 2. obvod Jižní Karolíny a sedí ve výborech pro zahraniční věci, ozbrojené síly a ve výboru pro Evropu. V dopise, který zveřejnil na síti X a který v plném znění reprodukoval server Russian Machine Never Breaks, nežádá konkrétní suspendaci. Chce tři věci:
- Přezkum celé záležitosti, aby liga formálně posoudila, co Ovečkinova účast ve videu znamená.
- Vyjasnění pravidel, jaká pravidla, pokud vůbec nějaká, platí pro účast aktivních hráčů v politické propagandě zahraničních autoritářských režimů.
- Veřejné oddělení NHL a Capitals od podpory Putinovy strany, tedy jasný signál, že liga se s obsahem spotu neztotožňuje.
Wilson v dopise připomíná, že Kreml soustavně využívá prominentní sportovce k legitimizaci režimu, a zmiňuje i účast Marie Lvovové-Bělovové, ženy hledané Mezinárodním trestním soudem za deportace ukrajinských dětí, v kampani Jednotného Ruska. Primárním adresátem je Bettman, ale podle zveřejněné verze byl do komunikace zahrnut i majitel Capitals Ted Leonsis.
Má liga vůbec nástroje, jak zasáhnout?
Veřejně dohledatelný specifický zákaz účasti hráčů NHL v zahraniční politické propagandě neexistuje, nebo se ho přinejmenším nepodařilo najít. I Wilson proto po lize chce právě „vyjasnění, jaká pravidla platí“.
NHL má obecný disciplinární rámec pro chování mimo led, takzvané Rule 18-A. Použila ho v případech Austina Watsona (suspendace za domácí násilí, 2018) a Slavy Vojnova (suspendace za celou sezonu, 2019). Oba případy se ale týkaly trestných činů, ne geopolitické propagandy. Přímý precedent pro trest za účast ve volební kampani autoritářské strany liga nemá.
Na druhé straně stojí deklarace práv hráčů NHLPA, která výslovně zdůrazňuje svobodu názoru, projevu a právo na řádný proces. Kolektivní smlouva, která vstoupila v platnost 16. září 2026, definuje mantinely pracovního vztahu. Prakticky řečeno: i kdyby Bettman chtěl jednat, musel by se pohybovat v úzkém koridoru mezi obecnou disciplinární pravomocí a hráčskými právy, bez opory v konkrétním pravidle šitém na míru tomuto typu situace.
Od Putin Teamu k volebnímu spotu: devět let kontinuity
Ovečkinova podpora Putina není nová. V listopadu 2017 sám oznámil vznik hnutí Putin Team, které popsal jako „sociální hnutí“ na podporu Putinovy prezidentské kandidatury. Kreml to tehdy veřejně přivítal. Rozdíl proti roku 2026 je ve formátu: tehdy šlo o vlastní mobilizační značku, teď o přímou účast v hotovém předvolebním materiálu vládní strany. Ovečkin se posunul z role sympatizanta do role nástrojové tváře kampaně.
Meduza navíc přinesla informaci, že prezidentská administrativa v roce 2026 testovala Ovečkina jako možného lídra kandidátky Jednotného Ruska. Výsledky průzkumů prý byly slušné, ale ne natolik, aby skončil ve federální pětici lídrů. I tak je to signál: Kreml s ním nepracuje jako s náhodným sportovcem, ale jako s politickým aktivem.
Mezitím se objevil první konkrétní státní následek mimo hokej. Lotyšský ministr zahraničí 17. září 2026 oznámil zařazení Ovečkina na seznam osob se zákazem vstupu do země. A bývalý český gólman Dominik Hašek, dlouhodobý kritik Kremlu, označil účast Ovečkina a Fetisova v reklamě za podporu ruské války.
Co se reálně stane, a co ne
K 18. září 2026 není oznámen žádný trest, žádná pokuta, žádné odebrání kapitánského céčka. NHL na první dotazy odkázala na Capitals a vlastní stanovisko nerozvedla. Klub zvolil obranně-úhybnou linii. Ovečkin trénuje, připravuje se na sezonu a jeho pozice v týmu se podle všech dostupných vyjádření nezměnila.
Reálně roste politický a reputační tlak, ne sportovní sankce. Wilsonův dopis je první formální krok amerického zákonodárce směrem k lize, a jeho síla nespočívá v tom, že by mohl Bettmanovi něco nařídit, ale v tom, že otevírá otázku, na kterou NHL dosud nemusela odpovídat: kde končí osobní názor hráče a kde začíná aktivní účast v propagandě autoritářského režimu? Liga si tuto hranici dosud nikdy nevytyčila. Wilsonův dopis ji nutí přiznat, že ji nemá.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka