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Americký kongresman napsal šéfovi NHL kvůli Ovečkinovi. Jeho účast v Putinově předvolební reklamě označil za neúnosnou

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Alexander Ovečkin se objevil v předvolebním videu Putinovy strany Jednotné Rusko. Americký kongresman Joe Wilson teď chce, aby liga vysvětlila, proč to toleruje.
Americký kongresman napsal šéfovi NHL kvůli Ovečkinovi. Jeho účast v Putinově předvolební reklamě označil za neúnosnou

Americký kongresman napsal šéfovi NHL kvůli Ovečkinovi. Jeho účast v Putinově předvolební reklamě označil za neúnosnou

Zdroj: Washington Capitals
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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