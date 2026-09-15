Vlastní družice a rakety: Evropa chce být ve vesmíru soběstačná

Na Mezinárodním kosmickém summitu v Paříži představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen plán, jak zvýšit odolnost Evropy v kosmickém sektoru. Opírá se o čtyři pilíře: posílení družicové konstelace IRIS² coby základu evropské strategické samostatnosti, vybudování silného a konkurenceschopného kosmického trhu, upevnění odolného evropského vesmírného ekosystému a zpřehlednění pravidel, podle nichž se celý obor řídí.
IRIS²: spojení, které vydrží i krizi
Ústředním kamenem plánu je posílení konstelace IRIS², budoucí sítě družic pro zabezpečené spojení, kterou Evropská unie teprve chystá vypustit. Až bude v provozu, má udržet Evropu ve spojení i tehdy, kdy to bude nejvíc potřeba: propojí vlády, záchranné složky i kritickou infrastrukturu, a to včetně odlehlých oblastí a situací, kdy udeří krize.
Smyslem je zbavit Evropu závislosti na mimoevropských družicových systémech a posílit její digitální suverenitu. Že projekt nabírá na síle, dokládá i rostoucí zájem členských států, několik z nich už přislíbilo další peníze, aby z IRIS² udělaly sdílenou evropskou prioritu.
Kosmický byznys bez zbytečných obručí
Aby evropský kosmický sektor obstál ve světové konkurenci, potřebuje růst, nabírat obrátky a mít prostor se rozmáchnout. K tomu má posloužit srozumitelné, přiměřené a průhledné regulační prostředí, které přinese zákon o vesmíru (EU Space Act). Ten stanoví společná pravidla pro bezpečnost a udržitelnost kosmických aktivit, a to tak, aby nezavalil firmy zbytečnou administrativou. Ohled na malé a střední podniky i začínající firmy má být přitom prioritou.
Na oběžnou dráhu po vlastní ose
Poslední díl skládačky se týká samotné cesty do vesmíru. Von der Leyen se zavázala posílit evropský přístup na oběžnou dráhu, a to především prostřednictvím většího objemu soukromých investic. Vsadit chce i na odvážná a inovativní dopravní řešení pro budoucí mise. Na summitu navíc evropští veřejní aktéři podpoří dlouhodobou vizi evropské kosmické dopravy, která má oboru vytyčit společný směr, jímž se Evropa vydá při zajišťování vlastního přístupu do vesmíru.