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Víte, jak si připravíte luxusní šlehanou bábovku?

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I bábovku můžete obohatit o tak luxusní ingredienci, jakou je bezesporu šlehačka ke šlehání. Aby bylo těsto nadýchané, ušlehejte šlehačku ke šlehání a do těsta ji vmíchejte až na úplný závěr.
Víte, jak si připravíte luxusní šlehanou bábovku?

Víte, jak si připravíte luxusní šlehanou bábovku?

Zdroj: Elena Veselova / Shutterstock
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