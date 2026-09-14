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Víte, jak si připravíte luxusní šlehanou bábovku?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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I bábovku můžete obohatit o tak luxusní ingredienci, jakou je bezesporu šlehačka ke šlehání. Aby bylo těsto nadýchané, ušlehejte šlehačku ke šlehání a do těsta ji vmíchejte až na úplný závěr.
Víte, jak si připravíte luxusní šlehanou bábovku?
Zdroj: Elena Veselova / Shutterstock
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