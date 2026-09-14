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Kolik si vydělá kuchařka ve školní jídelně za měsíc i s obědy zdarma? Číslo většinu Čechů překvapí

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Zkuste si tipnout, kolik měsíčně dostane žena, která denně uvaří stovky obědů pro školáky, umyje hory nádobí a odpovídá za to, že se ve třídách nikdo neotráví. Většina lidí střelí...
Kolik si vydělá kuchařka ve školní jídelně za měsíc i s obědy zdarma? Číslo většinu Čechů překvapí

Kolik si vydělá kuchařka ve školní jídelně za měsíc i s obědy zdarma? Číslo většinu Čechů překvapí

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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