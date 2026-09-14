Kolik si vydělá kuchařka ve školní jídelně za měsíc i s obědy zdarma? Číslo většinu Čechů překvapí

Zkuste si tipnout, kolik měsíčně dostane žena, která denně uvaří stovky obědů pro školáky, umyje hory nádobí a odpovídá za to, že se ve třídách nikdo neotráví. Většina lidí střelí vedle. Skutečná částka pro rok 2026 zaskočí i ty, kdo čekali málo, a nezmění na tom mnoho ani pověstný oběd zdarma, se kterým to navíc není tak jednoduché, jak se traduje.
Zákon jí garantuje víc, než by čekala
Školní kuchařku řadí stát mezi nepedagogické zaměstnance, takže se její plat odvíjí od platových tabulek platných ve veřejné sféře. Samotný tabulkový tarif bývá nízký a u některých stupňů nedosáhne ani na minimální mzdu. Tehdy musí škola plat povinně dorovnat.
Rozhodující je tu takzvaný zaručený plat. Pro práce, do kterých běžná kuchařka spadá, stanovil stát pro rok 2026 jeho nejnižší úroveň na 26 880 korun hrubého měsíčně. Pod tuto hranici plat klesnout nesmí. Po odečtení daně a povinných odvodů dorazí kuchařce na účet něco přes 22 000 korun čistého.
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Rozdíly uvnitř jedné kuchyně nejsou malé. Kuchařka, která připravuje dietní stravu, sestavuje a normuje jídelníček nebo ručí za sklad, se posouvá do vyšší platové třídy. Zákon jí pro rok 2026 garantuje nejméně 31 360 korun hrubého.
Na podobnou úroveň dosáhne i vedoucí jídelny, která zodpovídá za nákup potravin, hospodaření provozu i za to, aby kuchyně obstála při hygienických kontrolách. Pořád jde ale o částky, které za většinou profesí ve veřejné sféře pokulhávají. „Platy stále zůstávají hluboko pod průměrem ve veřejném sektoru,” uvedl pro server Svět hospodářství Michal Španěl, datový analytik portálu JenPráce.cz.
Přehled zaručených platů ve školní kuchyni pro rok 2026 shrnuje následující tabulka:
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Role v kuchyni Zaručený plat 2026 (hrubého měsíčně) Běžná kuchařka 26 880 Kč Dietní kuchařka a vedoucí jídelny 31 360 Kč Oběd zdarma nikdo negarantuje
A jak je to s tím pověstným obědem zdarma? Právě tady čeká hodně lidí největší překvapení. Málokdo totiž ví, že žádný zákon zaměstnavateli neukládá obědy zaměstnancům zajišťovat ani na ně finančně přispívat, a školství není výjimkou.
Levnější oběd pro personál jídelny je jen dobrovolný benefit, na skromném platu kuchařky mnoho nezmění. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Levnější jídlo pro personál je tedy dobrovolný benefit, který škola poskytnout může, ale nemusí. Kuchařka ho zpravidla dostane za nižší cenu než cizí strávník, u části škol i s příspěvkem z fondu zaměstnanců. Pravidla pro příspěvkové organizace jsou přitom přísná a hlídají, aby se z dotovaného stravování nestalo neoprávněné zvýhodnění. I když se hodnota takového jídla počítá, na celkově skromném příjmu mnoho nezmění.
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Řada kuchařek si letos slibovala víc od dubna, kdy vláda zvedla základní platové tarify provozních zaměstnanců ve veřejném sektoru o 9 procent. Na výplatě to ale spousta z nich vůbec nepoznala.
Vysvětlení je prosté. Většina tarifů zůstává i po navýšení pod zaručeným platem, na který školy mzdu tak jako tak dorovnávají. Zvednutý tarif proto jen zmenšil rozdíl, který zaměstnavatel doplácel, zatímco výsledná výplata se prakticky nezměnila. Reálně si polepšili pouze ti, jejichž tarif novou hranici překonal, a těch je zatím menšina.
Proč jídelny marně shánějí lidi
Nízké ohodnocení má jasný důsledek. Kvalifikovaní kuchaři hledají uplatnění tam, kde si vydělají znatelně víc, a školy pak jen těžko obsazují uvolněná místa ve svých kuchyních. Kdo u téhle práce vytrvá, bývají hlavně ženy, pro které je důležitý stálý a předvídatelný režim. Ocení, že se dá naplánovat: odpolední konec, volné víkendy a delší volno během prázdnin umožní skloubit zaměstnání s rodinou.
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Nároky přitom rostou. Připravuje se aktualizace pravidel školního stravování, která má do jídelníčků dostat víc ryb, celozrnných surovin a méně sladkého. Od roku 2026 navíc platy nepedagogických pracovníků financují obce a kraje. Kolik peněz půjde na další přidání, nově závisí na tom, co si mohou jednotliví zřizovatelé škol dovolit.
Zdroje: https://mpsv.gov.cz/minimalni-mzda-od-ledna-2026-vzroste-o-1-600-korun-na-22-400-korun-mesicne, https://www.e15.cz/platove-tabulky-statnich-zamestnancu-2026, https://mpsv.gov.cz/vlada-schvalila-zvyseni-platu-ve-verejnem-sektoru-od-1-dubna-2026, https://jidelny.cz/pracovnici-sj-a-stanoveni-jejich-platu/, https://jidelny.cz/na-co-ma-zamestnanec-narok-a-na-co-ne/, https://svethospodarstvi.cz/ekonomika/naroky-na-skolni-kucharky-rostou-platy-jsou-na-minimu/