VIDEO: Košík plný hub, ale cesta nikde. Seniorku hledal i vrtulníkPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
VIDEO: Košík plný hub, ale cesta nikde. Seniorku hledal i vrtulník
Místo školních dílen rovnou na zámek. Šestnáct studentů hořické kamenické školy se pustilo do obnovy zámku...
Historie Hradce neleží jen v muzeích a kronikách. Během Dnů evropského dědictví se bude vyprávět přímo na...
Iniciativa za záchranu unikátních pravěkých rondelů v hradeckých Kuklenách finišuje. Petici, kterou...
Hradečtí fotbalisté si ze Zlína odvážejí cenné tři body. Přestože jako první inkasovali, utkání otočili...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →