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VIDEO: Košík plný hub, ale cesta nikde. Seniorku hledal i vrtulník

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Odpoledne vyrazili společně na houby, z lesa se ale už za světla nevrátili. Seniorský pár se u Bohuslavic rozdělil a muž svou partnerku nedokázal najít. Do pátrání se zapojily policejní hlídky, hasiči i vrtulník s termovizí. Seniorku objevil kolem desáté večer v hustém porostu.
VIDEO: Košík plný hub, ale cesta nikde. Seniorku hledal i vrtulník

VIDEO: Košík plný hub, ale cesta nikde. Seniorku hledal i vrtulník

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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