Mozek si informace pamatuje. Jenže když neví, co právě řeší, začne je házet do jednoho pytle

Není problém, že máte v hlavě příliš mnoho věcí
Při multitaskingu se často používá počítačová metafora. Mozek má údajně omezenou „operační paměť“, zaplníme ji příliš mnoha úkoly a systém začne zpomalovat. Je to intuitivní a v běžném životě docela užitečné vysvětlení.
Nová práce v Nature Neuroscience ale ukazuje na konkrétnější mechanismus. Problém nemusí být jen v tom, kolik informací mozek drží. Může spočívat v tom, že přestane dostatečně dobře oddělovat informaci důležitou od té, kterou měl právě ignorovat.
Tým Cheng Xue, Sol Markman, Ruoyi Chen a dalších spojil několik přístupů, které se v jediné studii nepotkávají úplně často: psychofyzikální experimenty s lidmi, záznam aktivity neuronů u makaků, jejich přímou mikro-stimulaci a modelování pomocí rekurentních neuronových sítí.
Výsledky směřovaly ke stejnému problému. Feature interference – vzájemnému rušení reprezentací jednotlivých vlastností.
Úkol se nezměnil. Nejistota ano
Experiment byl navržen tak, aby účastník nebo zvíře museli rozhodovat mezi dvěma percepčními úkoly. Důležité přitom nebylo pouze správně vyhodnotit samotný podnět. Mozek musel zároveň určit, které pravidlo právě platí.
Pokud si byl tímto pravidlem jistý, výkon byl lepší. Když jistota klesala, zhoršovala se přesnost a prodlužoval reakční čas. Stejný základní efekt se objevoval u lidí i makaků. Na první pohled to není šokující. Když nevíme, co máme dělat, jsme pomalejší.
Zajímavé bylo teprve to, co se při této nejistotě odehrávalo uvnitř systému. Informace, která měla být pro aktuální úkol irelevantní, se začala v nervové aktivitě prosazovat silněji. Současně se reprezentace relevantních a irelevantních vlastností stávaly méně oddělenými.
Mozek tedy neztrácel všechny informace. Naopak jich v systému zůstávalo dost. Jen se začaly plést jedna do druhé.
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Umělá síť byla v něčem lepší než opice
Tady studie nabízí velmi pěkný experimentální obrat. Výzkumníci vycvičili umělou neuronovou síť na stejné úkoly. Když ji trénovali jednoduše tak, aby produkovala správné odpovědi, dokázala jednotlivé reprezentace udržovat lépe oddělené. Nejistota ohledně úkolu její percepční výkon nerozbila stejným způsobem jako u biologických systémů.
Teprve když vznikla druhá síť trénovaná nikoli pouze na správnost, ale na napodobování rozhodnutí a chyb makaků, začal se uvnitř ní objevovat podobný efekt jako v mozku zvířete. Relevantní a irelevantní vlastnosti se začaly více proplétat. To je důležitý rozdíl.
Síť nepotřebovala dělat stejnou chybu proto, že by úloha byla matematicky neřešitelná. Dokonalé oddělení bylo možné. Biologický systém však zřejmě používá způsob reprezentace a rozhodování, který s sebou v podmínkách nejistoty nese určitou cenu.
Nestačilo jen sledovat korelaci
Velkou sílu studie dodává část s makaky. Výzkumníci nezůstali jen u toho, že zaznamenali změny neuronální aktivity a následně je spojili s chybami. Pomocí mikro-stimulace zasáhli do aktivity neuronů ve vizuální kůře.
Tím získali kauzálnější test hypotézy. Změna neuronální reprezentace mohla ovlivnit, jak se jednotlivé vlastnosti vzájemně rušily a jak zvíře následně rozhodovalo. Vedle lidského chování, opičí neurofyziologie a neuronových sítí tak studie obsahuje také přímou intervenci do systému, který má mechanismus vytvářet. To už je mnohem silnější argument než prosté „když jsou lidé nejistí, aktivuje se oblast X“.
Multitasking je ale pořád větší než laboratorní obrazovka
Experiment se týkal velmi přesně kontrolovaných percepčních úloh. Z toho nelze jednoduše odvodit, že vědci právě vysvětlili, proč člověk nezvládá současně Teams, Excel, tři e-maily a kolegu stojícího vedle stolu.
Reálný multitasking obsahuje paměť, jazyk, motivaci, plánování, stres, emoce i mnoho dalších systémů. Princip ale nabízí zajímavou alternativu k představě „plného mozku“. Kognitivní omezení nemusí vznikat pouze proto, že by v hlavě nebylo dost prostoru.
Část problému může nastat ve chvíli, kdy mozku chybí dostatečně jasný signál, podle kterého má rozhodnout, co právě patří dopředu a co do pozadí.
Nejhorší nemusí být hodně úkolů. Nejhorší může být nejasné pravidlo
To má jeden velmi lidský důsledek. Dva úkoly mohou být snesitelnější než jeden špatně definovaný. Pokud člověk přesně ví, co právě řeší a co má ignorovat, jeho nervový systém může reprezentace držet relativně čistě oddělené. Jakmile se pravidlo stane nejistým, irrelevantní informace nedostane jednoduchý příkaz „pryč“.
Zůstane v systému. A začne překážet tomu, co je důležité. Mozek tak možná neselhává proto, že by byl příliš malý počítač. Spíš občas připomíná velmi dobře zásobenou kancelář, ve které někdo strhl štítky ze všech šanonů.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Nature Neuroscience – Feature interference underlies a neuronal basis for the behavioral cost of task uncertainty [2], DOI 10.1038/s41593-026-02430-w [3], Figshare – behavioral, electrophysiological and microstimulation data [4]. img ai generated