Nizozemsko koupí GlobalEye a prohloubí obranu se Švédskem

Podpisem prohlášení o záměru (Letter of Intent) stvrdily obě země závazek dlouhodobě spolupracovat na schopnostech leteckého včasného varování a řízení, a to včetně provozu a dalšího rozvoje systému GlobalEye. Nizozemsko hodlá získat jeden takový systém a Švédsko jej při tomto nákupu od společnosti Saab podpoří prostřednictvím Úřadu pro obranný materiál (FMV).
Švédsko podpoří nákup, letoun dodá Saab
Podle švédského ministra obrany nabízí GlobalEye přesně ty schopnosti, které dnešní armády potřebují k obraně proti širokému spektru hrozeb.
„Systém GlobalEye poskytuje přesně ten druh pokročilého přehledu o situaci, který moderní ozbrojené síly potřebují k obraně proti všemu od dronů přes rakety až po další typy hrozeb. Těší mě, že Nizozemsko oceňuje hodnotu této špičkové platformy. Touto dohodou prohlubujeme obrannou spolupráci mezi našimi zeměmi a společně můžeme převzít větší díl odpovědnosti za kolektivní obranu Evropy," uvedl Jonson.
Prohloubení spolupráce mezi Švédskem a Nizozemskem
Nizozemsko dosud vlastní letoun se schopnostmi včasného varování a řízení nemělo a spoléhalo se na letouny AWACS provozované NATO. Díky vlastnímu systému GlobalEye a úzké součinnosti se švédským letectvem a jeho stroji GlobalEye posílí obě země své schopnosti ve svém regionu. Tato spolupráce je zároveň těsně provázána se schopnostmi Aliance.
Nizozemsko a Švédsko chtějí společně s NATO přispět ke komplexní schopnosti včasného varování a řízení pro Evropu i další části Aliance. Vlastními pokročilými schopnostmi ve všech doménách, na zemi, na moři i ve vzduchu, tak obě země přebírají větší díl odpovědnosti v rámci kolektivní obrany NATO.
Výrobce vítá záměr Nizozemska
Společnost Saab uvedla, že je připravena a čeká na další kroky výběrového řízení. GlobalEye je pokročilé multidoménové řešení včasného varování, které díky sadě aktivních i pasivních senzorů umožňuje detekci a identifikaci objektů ve vzduchu, na moři i na zemi na velkou vzdálenost. Poskytováním informací v reálném čase leteckým, pozemním i námořním silám zajišťuje lepší přehled o okolním prostoru a včasné odhalení hrozeb.
„Vítáme dnešní oznámení Nizozemska, že hodlá pořídit GlobalEye. Systém přinese lepší přehled o situaci a schopnosti včasného varování napříč několika doménami a zároveň posílí schopnost NATO působit ve stále složitějším bezpečnostním prostředí. GlobalEye umožní Nizozemsku odhalovat hrozby dříve, reagovat rychleji a posílit národní i kolektivní obranu. Jsme připraveni tuto schopnost podpořit švédskou inovací a odborností," uvedl prezident a generální ředitel Saabu Micael Johansson.
Dodávka v roce 2031, výcvik posádek už od roku 2028
Dodání nizozemského letounu je naplánováno na rok 2031. Již od roku 2028 přitom budou moci nizozemské posádky absolvovat výcvik na švédských systémech GlobalEye. Obě země budou na provozu systémů úzce spolupracovat, což znamená, že si mohou letouny GlobalEye sdílet a využívat tuto žádanou schopnost efektivněji tam a tehdy, kde a kdy je jí zapotřebí.