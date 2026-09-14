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Nizozemsko koupí GlobalEye a prohloubí obranu se Švédskem

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Švédsko a Nizozemsko podepsaly prohlášení o záměru dlouhodobě spolupracovat v oblasti leteckého včasného varování a řízení. Nizozemsko si pořídí jeden systém GlobalEye od zbrojovky Saab a s nákupem mu pomůže Švédsko, které mu zároveň nabídne výcvik posádek na vlastních strojích.
Nizozemsko koupí GlobalEye a prohloubí obranu se Švédskem

Nizozemsko koupí GlobalEye a prohloubí obranu se Švédskem

Zdroj: Wikimedia Commons, Airwolfhound from Hertfordshire, UK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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