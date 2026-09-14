Novotný reagoval na Roušalovu porážku s Mågårdem. Podle něj narazil na svůj stropPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Novotný reagoval na Roušalovu porážku s Mågårdem. Podle něj narazil na svůj strop
Dvacet šest sekund. Tolik trval první titulový zápas Vana s Pantojou. V Los Angeles dostanou oba šanci na...
Karlos Vémola se zatím nechystá vrátit do důchodu. Po zářijovém souboji s Fredericem Vosgrönem počítá ještě...
OKTAGON 98 dostal dvě výrazné slovenské bitvy. Ivan Buchinger po více než roce vyzve šampiona Mateusze...
Losene Keita v Paříži knokautoval Muhammada Naimova a připsal si první vítězství v UFC. Dlouhou pauzu si...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →