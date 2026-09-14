Makhachev věří, že jeho poslední soupeř se stane šampionem UFC. Jiného weltera nepovažuje za hrozbu

Machačev po nejtěžší obhajobě titulu ve welteru výrazně pochválil Garryho a zároveň sestavil vlastní žebříček vyzyvatelů.
Pět kol, které změnily narativ
Wells Fargo Center ve Philadelphii, 15. srpna 2026, hlavní zápas UFC 330. Islam Machačev vstupuje do klece jako suverénní jednička žebříčku pound-for-pound, Ian Machado Garry jako vyzyvatel, kterému většina odborníků dává jen malou šanci. O dvacet pět minut později sudí zvedají ruku Machačevovi, jednomyslným rozhodnutím 49–46, 49–46, 48–47, ale atmosféra v hale neodpovídá dominantní demolici. Garry přežil knockdown po kopu do hlavy ve druhém kole, neutralizoval část šampionových pokusů o kontrolu na zemi a donutil ho pracovat celých pět kol. Machačev po zápase přiznal, že čekal snazší průběh. A právě tady začíná příběh, který je zajímavější než samotný výsledek.
Machačevův kompliment
Machačev po návratu do Dagestánu v rozhovoru pro Match TV řekl, že mu Garry „dal zabrat“, a zvlášť vyzdvihl jeho zlepšený grappling, výsledek spolupráce s legendárním Demianem Maiou. Podle Sherdogu šampion Garryho zařadil do úzké skupiny soupeřů, kteří ho ve welteru skutečně donutili přehodnotit plán. Ve svém posledním soupeři navíc vidí budoucího šampiona.
Machačevova mapa: Prates, Morales a otazník jménem Rachmonov
Den po UFC 330 Machačev veřejně položil otázku, proč Carlos Prates a Michael Morales nebojovali na téže kartě, aby se určila jednička divize. Oba označil za skutečné vyzyvatele. Šavkata Rachmonova, dlouho považovaného za nejtemnější hrozbu welterového žebříčku, odsunul s poznámkou, že se nejdřív musí uzdravit.
A pak je tu Jaroslav Amosov. Bývalý šampion Bellatoru s bilancí 30-1, o kterém Jorge Masvidal a Dustin Poirier mluvili jako o „noční můře“ pro Machačevův styl. Přesto se Amosov v šampionových veřejných prioritách vůbec neobjevuje. Žádná přímá citace typu „není nebezpečný“ sice neexistuje, ale ticho mluví výmluvně. Machačev jednoduše staví jiná jména výš, a tím Amosova de facto vyřazuje z nejbližší titulové konverzace.
Pořadí, jak ho Machačev k září 2026 naznačuje:
- Carlos Prates – preferovaný příští soupeř
- Michael Morales – alternativa na stejné úrovni
- Šavkat Rachmonov – až po návratu ze zdravotní pauzy
- Ian Machado Garry – respektovaný, ale bez přímé cesty k odvetě
- Jaroslav Amosov – v šampionově rétorice nezmíněný
Porážka, která reputaci nezničila
Tentýž výkon Garryho v kleci se dal číst dvěma způsoby. Dana White ho viděl jako příliš pasivní. Javier Mendez, hlavní trenér Machačeva, ho naopak podle Sherdogu označil za „geniální“. Sherdog ve svém pozápasovém hodnocení výslovně napsal, že Garrymu hodnota v divizi neklesla.
Garry sám to cítí podobně. Tři týdny po porážce v rozhovoru pro MMA Fighting prohlásil, že kdyby šli do odvety okamžitě, věří si na výhru. Na Instagramu uznal, že „tu noc“ byl Machačev lepší, ale tón jeho vyjádření byl spíš hrdý než zlomený. Irský welter odešel z Philadelphie s porážkou, ale bez stigmatu.
Kdy se šampion vrátí, a proč se divize může zaseknout
Bezprostředně po UFC 330 Machačev tlačil co nejrychlejší návrat, ideálně ještě do konce roku 2026. Jenže 11. září přiznal drobné problémy se zády a posunul ideální termín před Ramadán 2027, tedy někam na přelom ledna a února. Zároveň řekl, že před sebou vidí „minimálně tři velmi těžké a atraktivní zápasy“, čímž rozptýlil spekulace o brzkém konci kariéry.
Praktický důsledek? Welterová divize se může na několik měsíců zastavit v čekání. Prates a Morales potřebují zápas mezi sebou, aby se určila jednička. Rachmonov se léčí. Garry nemá přímou cestu k odvetě. A Amosov, ať už je stylisticky jakkoli nepříjemný, v šampionově hlavě jednoduše nefiguruje.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková