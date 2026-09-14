Pohlreich mu dal hvězdu, syn mu ji sloupnul ze dveří. Majitel restaurace z Ano, šéfe! promluvil o rodinné válcePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pohlreich mu dal hvězdu, syn mu ji sloupnul ze dveří. Majitel restaurace z Ano, šéfe! promluvil o rodinné válce
Spočítali jsme, že partner Dominiky Myslivcové za ni utratí zhruba 40 tisíc korun denně. Jenže za tím...
Karlos Vémola a Lela Vémolová si veřejně přehazují čísla o výživném. Rozdíl mezi jejich verzemi? Sedmdesát...
Sara Sandeva šest týdnů po utajené svatbě s Jakubem Prachařem poprvé promluvila, ne o obřadu, ale o...
Petr Komínek, představitel průšviháře Koldy v seriálu Ulice, na přelomu roku otevřeně promluvil o rozchodu...
Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
- Marek Eben a Tereza Kostková končí ve StarDance: Dojemná slova moderátorky
- 64 zpěváků z Texasu, Céline Dion i vánoční návrat: Gospelová královna Leona Gyöngyösi má nabitý rok
- Poslední tanec Ebena a Kostkové. Letošní StarDance uzavře dvacetiletou kapitolu
- Manžel Dominiky Gottové skončil na vozíku, teď chce od lidí 67 tisíc na rozlučkové turné. „Chci se rozloučit," říká