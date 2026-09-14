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Kriminálka Miami: Jedna epizoda zasáhla herečku kvůli vlastní rodině, Caruso po seriálu seknul s herectvím

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Seriál Kriminálka Miami poznamenaly personální změny a setkání s reálnými vrahy. Zkreslené televizní vyšetřování navíc nechtěně inspirovalo skutečné zločince.
Kriminálka Miami

Kriminálka Miami

Zdroj: FOTO:CBS Television / distr. TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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