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Slováková po porážce Roušala mlčela. Pak sdílela jasný vzkaz podpory

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Radek Roušal v Brně nestačil na Jonase Mågårda a ve třetím kole odklepal gilotinu. Nela Slováková výsledek veřejně nekomentovala, na Instagramu ale sdílela příspěvek na podporu partnera.
Slováková po porážce Roušala mlčela. Pak sdílela jasný vzkaz podpory

Slováková po porážce Roušala mlčela. Pak sdílela jasný vzkaz podpory

Zdroj: OKTAGON
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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