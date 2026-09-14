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V noci svítilo jen pár luxů. O tři roky později měli lidé na MRI jinak přestavěné srdce

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Světlo v noci obvykle spojujeme se špatným spánkem. Studie více než 11 000 lidí ale našla souvislost také s anatomií a funkcí srdce. Vyšší noční expozice světlu byla spojena se silnější stěnou levé komory a dalšími časnými změnami. Neprokazuje, že je způsobila lampička – ale otevírá mnohem větší otázku.
V noci svítilo jen pár luxů. O tři roky později měli lidé na MRI jinak přestavěné srdce

V noci svítilo jen pár luxů. O tři roky později měli lidé na MRI jinak přestavěné srdce

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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