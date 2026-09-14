V noci svítilo jen pár luxů. O tři roky později měli lidé na MRI jinak přestavěné srdce

Tři luxy nejsou rozsvícený stadion
Člověk si pod „světelným smogem“ často představí zářící centrum velkoměsta, reklamní obrazovky nebo ulici osvětlenou jako fotbalové hřiště. Studie publikovaná v European Heart Journal pracovala s mnohem méně dramatickou hranicí.
Tři luxy.
Pro představu jde o velmi tlumené osvětlení. Ne o plně rozsvícenou ložnici. Právě expozici nočnímu světlu nad touto hranicí zaznamenávaly senzory na zápěstí účastníků britské databáze UK Biobank. A když vědci jejich údaje porovnali s pozdějšími snímky srdce, našli rozdíly, které už nebyly jen otázkou pocitu, kvality spánku nebo ranní únavy. Byly vidět na magnetické rezonanci.
Jeden týden světla, o tři roky později MRI
Do hlavní části analýzy vstoupilo přibližně 11 000 lidí, kteří mezi lety 2013 a 2015 nosili sedm dní zařízení se světelným senzorem. Zhruba o tři roky později podstoupili kardiovaskulární magnetickou rezonanci. Ta umožňuje poměrně přesně změřit velikost srdečních oddílů, tloušťku svaloviny i některé jemné známky toho, jak se srdeční sval stahuje.
Po zohlednění řady dalších faktorů měli lidé s vysokou noční expozicí světlu v průměru větší hmotnost levé komory vztaženou k tělesné velikosti, silnější její stěnu a nižší takzvanou myocardial contraction fraction.
Rozdíly nebyly obrovské. Pohybovaly se v jednotkách procent. Právě to bychom ale u časných populačních změn čekali. Nejde o srdce, které se přes noc dramaticky zdeformovalo. Jde o statistickou stopu srdeční remodelace.
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Srdce se přizpůsobuje tomu, co po něm tělo chce
Svalovina levé komory není neměnná konstrukce. Dokáže se přestavovat například při dlouhodobě zvýšeném krevním tlaku nebo jiných podmínkách, které mění zatížení srdce. Některé formy této adaptace jsou užitečné, jiné mohou dlouhodobě souviset se zvýšeným rizikem onemocnění.
V nové studii souviselo větší množství nočního světla s obrazem koncentrické hypertrofie levé komory a s jemně horšími ukazateli jejího stahování. Změny přitom nebyly omezené jen na levou komoru. Asociace se objevily také u pravé komory a levé síně. To už vytváří zajímavější obraz než jednoduché „světlo zhoršilo spánek“.
Tma je biologická informace
Lidské tělo nepoužívá světlo pouze k tomu, aby vidělo. Světlo představuje jeden z hlavních synchronizačních signálů cirkadiánního systému. Pomáhá určovat, kdy má organismus očekávat aktivitu a kdy noc. Na tento rytmus se váže mimo jiné krevní tlak, srdeční frekvence, hormonální regulace a metabolismus.
Když světlo přichází v době, kdy biologické hodiny očekávají tmu, může tyto rytmy narušovat. Autoři studie skutečně zjistili, že část statistického vztahu mezi světlem a srdečními parametry bylo možné vysvětlit kratším spánkem. Podle jednotlivých ukazatelů šlo přibližně o čtvrtinu až polovinu asociace. To ale zároveň znamená, že samotná délka spánku nevysvětlila všechno.
Druhá část studie sledovala desítky tisíc lidí
Výzkumníci pak využili mnohem větší skupinu až zhruba 73 tisíc účastníků a podívali se na skutečné kardiovaskulární příhody během dalších let. Vyšší noční expozice světlu byla statisticky spojena s vyšším rizikem srdečního selhání, fibrilace síní, infarktu, cévní mozkové příhody i úmrtí na kardiovaskulární onemocnění.
Největší relativní rozdíl autoři pozorovali u mrtvice, kde vysoká expozice proti žádné expozici souvisela přibližně s třetinovým zvýšením rizika. U srdečního selhání činil rozdíl kolem 29 procent. Jsou to výrazná čísla. Ale přichází nejdůležitější slovo článku: souvisela.
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Lampička nebyla náhodně přidělena
Tohle nebyl experiment, v němž by vědci tisícům lidí několik let náhodně svítili nebo nesvítili do ložnice. Jde o observační studii. Lidé vystavení v noci většímu množství světla mohou žít ve městech, pracovat na směny, chodit spát jinak, mít odlišný socioekonomický status nebo se lišit v dalších vlastnostech, které mohou ovlivňovat kardiovaskulární zdraví.
Autoři řadu možných rušivých faktorů statisticky zohlednili, ale observační data nikdy neumí všechny skryté rozdíly odstranit. Další omezení je překvapivě jednoduché: světlo bylo měřeno pouze sedm dní. Týden nemusí dokonale popsat, jak člověk spal a svítil si během mnoha následujících let.
Přesto je tu něco, co jsme dříve neviděli
Význam studie není v tvrzení, že tři luxy „poškozují srdce“. Takový závěr by data neunášela. Silná je jiná část. Dosavadní populační studie spojovaly noční světlo s vyšším kardiovaskulárním rizikem. Nová práce mezi expozici a pozdější klinickou nemoc vložila potenciální mezikrok: měřitelnou změnu stavby a funkce srdce.
Tma tak není jen pohodlná kulisa pro spánek. Pro organismus představuje signál, že začala noc. A moderní člověk je první živočich v dějinách, který si tento signál dokáže jedním vypínačem téměř libovolně zrušit.
Upozornění: Text popisuje observační populační studii a nenahrazuje individuální lékařské doporučení. Výsledky ukazují statistickou souvislost mezi noční expozicí světlu a srdečními změnami; samy o sobě neprokazují, že světlo tyto změny přímo způsobilo.
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Zdroje: Kód Enigma [1], European Heart Journal – Nighttime light exposure and cardiac structure and function [2], DOI 10.1093/eurheartj/ehag563 [3], European Society of Cardiology / EurekAlert – Too much light at night changes the shape and working of the heart [4]. img ai generated