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Vulgarity, výzvy k smrti, hákové kříže. Vandal ničil předvolební plakáty v Prostějově

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Vulgární nápisy, výzvy k smrti nebo hákové kříže a zesměšňující malůvky se v posledních dnech objevily na řadě předvolebních plakátů v Prostějově. Vandal je popsal černou fixou, případ již vyšetřuje policie. V Prostějově to není poprvé.
Vulgarity, výzvy k smrti, hákové kříže. Vandal ničil předvolební plakáty v Prostějově

Vulgarity, výzvy k smrti, hákové kříže. Vandal ničil předvolební plakáty v Prostějově

Zdroj: poskytli Martin Hrazdil, Martin Křupka, Milada Sokolová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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