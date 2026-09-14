Budapešťská pomazánka: Tradiční pikantní klasika, kterou připravíte za chvíli a hodí se na pečivo i chlebíčky

Budapešťská pomazánka je jeden z těch receptů, po kterých člověk sáhne, když potřebuje rychle připravit něco k večeři, na chlebíčky nebo pro návštěvu. Doma ji dělám hlavně ve dnech, kdy se mi nechce vymýšlet nic složitého, ale chuť má být výrazná. Kombinace tvarohu, sladké papriky a sterilované kapie i s trochou nálevu jí dá známou barvu, lehkost a ten lehce pikantní tón, kvůli kterému se po ní většinou jen zapráší.
Líbí se mi na ní, že nepůsobí těžce, a přitom to není žádná mdlá tvarohová hmota. Základ je vlastně obyčejný. Jenže když sedne poměr
měkkého tvarohu, másla a nadrobno krájené cibulky, vznikne pomazánka, která se dobře roztírá na čerstvý chleba i na malé . Prospěje jí krátké odležení. Paprika se rozvoní, cibule trochu zjemní a kapie pustí do směsi chuť i barvu. jednohubky
Můj tip zní: Když nespěcháte úplně na minutu, dejte ji aspoň na 30 minut do lednice. Rozdíl je znát. Retro pomazánka, která se udržela v českých kuchyních
Budapešťská pomazánka se v českých domácnostech drží už dlouho. Patří mezi klasické
tvarohové pomazánky, které se dávaly na chlebíčky, k rychlé studené nebo na talíře při oslavách. Tradiční základ tvoří večeři tvaroh, máslo, cibule, červená paprika a mletá paprika. V různých verzích se tahle sestava pořád opakuje, jen někde se přidává ještě trocha zakysané smetany nebo špetka pepře. Recept na domácí budapešťskou pomazánku
Doba přípravy: 10 minut Doba odležení: 30 minut Počet porcí: 4 až 6 porcí Ingredience, které budeme potřebovat 1 kostka měkkého tvarohu 1/4 kostky změklého másla 1 lžička sladké mleté papriky 1 menší cibule nebo svazek jarní cibulky najemno 1/2 malé skleničky sterilované kapie i s trochou nálevu 1/2 lžičky soli, případně podle chuti Postup přípravy budapešťské pomazánky
1. Do misky dejte
měkký tvaroh a změklé máslo. Vidličkou nebo vařečkou je utřete dohromady, aby vznikl hladší základ bez velkých hrudek.
2. Přisypte
sladkou mletou papriku a sůl. Směs krátce promíchejte už teď, paprika se tak lépe rozptýlí a obarví celý tvarohový základ.
3.
Cibuli nebo jarní cibulku nakrájejte opravdu najemno. U téhle pomazánky se to vyplatí, větší kousky by v jemné směsi zbytečně překážely.
4.
Sterilovanou kapii nakrájejte na malé kostičky. Přidejte ji do misky i s trochou nálevu, zhruba jednou až dvěma lžícemi podle toho, jak hustou pomazánku chcete.
5. Do tvarohového základu vmíchejte nakrájenou
cibuli a kapii. Promíchejte poctivě, aby se paprika, nálev i zelenina dostaly rovnoměrně do celé směsi.
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6. Ochutnejte a podle potřeby ještě dosolte
solí. Kdo chce výraznější chuť, může přidat špetku černého pepře. Já ho často vynechávám, protože mám raději, když víc vystoupí paprika a kapie.
7. Hotovou pomazánku zakryjte a uložte nejméně na
30 minut do lednice. Krátké odležení jí prospěje víc, než by se na první pohled zdálo.
8. Podávejte ji dobře vychlazenou na
čerstvém chlebu, rohlících nebo na opečených toustech. V lednici vydrží přibližně 2 dny, jen ji mějte uloženou přikrytou. Foto: Cooky.cz, nejlépe chutná na čerstvém chlebu Rady Pokud chcete jemnější pomazánku, nahraďte část másla 1 lžící zakysané smetany. Výsledek bude lehčí a krémovější. Na chlebíčky ji dávám raději až krátce před servírováním. Pečivo pak zůstane svěží a nenasákne tolik vlhkosti. Dobře k ní sedí ředkvičky, okurka nebo plátky natvrdo uvařeného vajíčka. Pro malou změnu zkuste přidat trochu najemno nasekané pažitky. Pomazánka bude svěžejší, ale pořád zůstane u své klasické chuti.
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Zdroj: Autorský text redakce
Cooky.cz