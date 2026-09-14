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Budapešťská pomazánka: Tradiční pikantní klasika, kterou připravíte za chvíli a hodí se na pečivo i chlebíčky

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Budapešťská pomazánka patří přesně k těm receptům, které se hodí ve chvíli, kdy je potřeba rychle připravit něco dobrého na večeři, chlebíčky nebo návštěvu. U nás doma ji dělám hlavně tehdy, když chci s málem surovin vykouzlit výraznou chuť. Díky tvarohu, sladké paprice a sterilované kapii i s trochou nálevu získá pomazánka typickou barvu, lehkost a příjemně pikantní šmrnc.
Obrázek na recept na budapešťskou pomazánku

Obrázek na recept na budapešťskou pomazánku

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na budapešťskou pomazánku
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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