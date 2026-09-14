64 zpěváků z Texasu, Céline Dion i vánoční návrat: Gospelová královna Leona Gyöngyösi má nabitý rok

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64 zpěváků z Texasu, Céline Dion i vánoční návrat: Gospelová královna Leona Gyöngyösi má nabitý rokPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Gospelová zpěvačka Leona Gyöngyösi slaví své malé výročí. 9. října to bude přesně rok, co naskočila do úspěšného hudebního projektu Céline Dion Show. Spolu s Michaelou Noskovou a Petrou Peterovou zpívají v Divadle Hybernia hity slavné zpěvačky a mají vyprodáno.
Leona Gyöngyösi
Zdroj: herminapress
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Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
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