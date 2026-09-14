White naznačil, že Aspinall může přijít o titul UFC. Šampion těžké váhy nebojoval téměř rok

Nikdo Tomu Aspinallovi pás oficiálně nesebral. Žádné prohlášení, žádný dokument, žádné datum. Přesto se kolem šampiona těžké váhy UFC děje něco, co má v historii organizace jasný vzorec: nejdřív se změní tón, pak se změní status. A tón se právě změnil. Koncem srpna 2026 White v rozhovoru pro Spinnin Backfist ujišťoval, že situace je pod kontrolou a Aspinall se vrátí, až bude zdravý. O necelé dva týdny později, po natáčení Dana White’s Contender Series, už zněl jinak. „Tom Aspinall je zraněný. Dokud neuslyšíme něco jiného, těžká váha pojede dál.“ Rozdíl mezi těmi dvěma výroky není jen slovní. Je strategický.
Oči, které změnily všechno
Příběh začal 25. října 2025 na UFC 321 v Manchesteru. Aspinall nastoupil k obhajobě titulu proti Cirylu Ganeovi a v prvním kole přišel dvojitý zásah do očí, neúmyslný faul. Rozhodčí zápas zastavili. Aspinall hlásil, že nevidí. Podle sjednocených pravidel MMA se při zastavení po náhodném faulu, kdy bojovník nemůže pokračovat, postupuje jako no contest. Žádný vítěz, žádný poražený.
Bezprostředně po zápase to vypadalo jako nepříjemná, ale přechodná záležitost. ESPN citovala Aspinallův nemocniční update: první testy neukázaly vážné strukturální poškození. Jenže tělo mělo jiný plán. Na konci listopadu 2025 Aspinall na Instagramu zveřejnil lékařský report s diagnózou, kterou přetiskla BBC Sport: významná traumatická forma Brownova syndromu v obou očích s přetrvávajícím dvojitým viděním. V únoru 2026 potvrdil jeho lékařský tým z kliniky Optegra, že podstoupil operaci obou očí s cílem vrátit zrak do stavu vhodného pro zápasení.
K 13. září 2026 je to 323 dní bez zápasu. Za šest týdnů to bude přesně rok.
Politika titulové linie
Zdravotní problém je jedna věc. Politický problém je druhá. A Aspinall má teď oba.
V květnu 2026 v rozhovoru pro Fight Your Corner reagoval na spekulace, že by snad nechtěl bojovat. Byl frustrovaný. Chtěl zpátky, trénoval, ale termín návratu stále nebyl jasný a medicínské povolení chybělo. White tehdy ještě držel ochrannou polohu. Koncem srpna říkal: „S Tomem Aspinallem jsme v pohodě.“ Jenže 9. září přepnul do provozního režimu. Podle The Mac Life zmínil, že Aspinalla čekají další zdravotní testy a že divize mezitím nebude stát.
Klíčový detail, který celou situaci posouvá: Ciryl Gane už mezitím drží interim titul těžké váhy. UFC nemusí čekat na Aspinallův návrat, aby mělo titulový zápas. Má ho. Gane je podle aktuálního žebříčku CBS Sports interim šampion, za ním stojí Alexander Volkov, Sergej Pavlovič a neporažený Josh Hokit s bilancí 10-0. Divize má kandidáty, má interim pás, má momentum. Jediné, co nemá, je jasný termín návratu skutečného šampiona.
Precedens ze stejného týdne
Aspinall není jediný šampion UFC, jehož pás je v ohrožení kvůli zdraví. Jen dva dny před Whiteovým výrokem o těžké váze zveřejnil trenér Valentiny Ševčenkové Pavel Fedotov na Telegramu, že bývalá šampionka muší váhy pás uvolnila dobrovolně, kvůli poranění vazů v rameni a zádech s dlouhou rekonvalescencí. Rozdíl je podstatný: u Ševčenkové šel impuls z jejího týmu. U Aspinalla veřejně žádný takový signál nezazněl. Zatím se víc mluví o tom, co udělá UFC, než o tom, co udělá on sám.
Co bude dál
Podle nás je situace jasnější, než jak ji UFC prezentuje. Organizace si nepřipravuje argument pro případ, že by Aspinall o titul přišel. Připravuje si argument pro případ, že by ho musela zbavit titulu sama, a chtěla u toho vypadat férově. Čím déle bude chybět jasný zdravotní termín návratu, tím méně bude debata o soucitu se zraněním a tím víc o funkčnosti divize. Pokud UFC opravdu „nenechá těžkou váhu stát“, nejlogičtější okno pro další titulový duel jsou turnaje v listopadu nebo prosinci 2026.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková