Po středečních 27 °C přijde rychlý skok. Meteorologové prozradili, jaký bude víkend

Druhá polovina září začne v Česku počasím, které bude nápadně připomínat podzim. Po teplé středě dorazí ochlazení, přeháňky a teploty se ve čtvrtek na řadě míst nedostanou ani přes 20 °C.
Od pátku se ale situace začne uklidňovat a víkend zatím slibuje příjemnější počasí s teplotami kolem 20 °C. Úplně bez mraků a přeháněk se však zřejmě neobejdeme.
Čtvrtek přinese největší změnu
Ještě ve středu mohou nejvyšší teploty vystoupat zhruba na 23 až 27 °C. Od severozápadu ale začne přibývat oblačnosti a místy se objeví déšť nebo přeháňky,
ojediněle také bouřk y. Právě tato změna si připraví půdu pro podstatně chladnější čtvrtek. Úplně bez deště se druhá polovina týdne neobejde. Přeháňky se mohou objevit hlavně ve čtvrtek a znovu také během neděle. Foto: Magnific
Ve čtvrtek už budou maxima většinou jen kolem 18 až 20 °C. Ráno může být deštivé, během dne by však měly srážky postupně ustávat a oblačnost se začne místy protrhávat. Ranní teploty mohou klesnout přibližně k 9 °C.
Rozdíl oproti teplé středě tak bude místy poměrně výrazný, a lehká bunda se po několika teplejších dnech může znovu hodit.
V pátek se počasí začne uklidňovat
Pátek by měl být o poznání klidnější. Obloha zůstane převážně oblačná až polojasná a přeháňky se mají objevovat spíše ojediněle, zejména v horských oblastech. Více mraků a případně také srážek může zůstat na východě republiky.
Denní teploty se podle současných výhledů budou pohybovat
nejčastěji kolem 20 až 22 °C. Ráno ale zůstane poměrně chladné, místy jen kolem 9 až 10 °C. Rozdíl mezi ránem a odpolednem tak může být značný. Sobota zatím vypadá nejlépe
Pokud plánujete výlet nebo práci na zahradě, právě
sobota zatím vypadá z celého týdne nejpříjemněji. Teploty by se měly držet kolem 20 °C a převládat by mělo polojasné počasí. Přeháňky se mohou objevit spíše výjimečně, především na horách. Sobota zatím vypadá jako nejpříjemnější den na výlety. Čeká se klidnější počasí a teploty kolem 20 °C. Foto: Magnific
Právě takové zářijové počasí mám nejraději. Není už úmorné vedro, ale přes den se stále dá bez problémů trávit několik hodin venku. Jen ráno bude potřeba počítat
s teplotami kolem 10 °C. Neděle může být o něco proměnlivější
Také
neděle by měla zůstat teplotně příjemná. Současné výhledy počítají s maximy přibližně kolem 21 °C, některé modelové výstupy ale naznačují větší šanci na přeháňky než v sobotu.
Následující dny tak nepřinesou žádný dramatický nástup chladného podzimu. Spíše ukážou
typickou zářijovou proměnlivost, kdy se po studené frontě během několika dnů znovu oteplí. Září zůstává teplotně příjemné
Do širšího vývoje zapadá i
měsíční výhled Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové
uvádějí:
„Teplotně očekáváme příští čtyři týdny mírně nad dlouhodobým průměrem.“
Srážkově mají být jednotlivé týdny většinou průměrné nebo slabě podprůměrné.
Po čtvrtečním ochlazení se budou hodit teplejší vrstvy oblečení. Ranní teploty mohou klesat k 9 až 10 °C, odpoledne se ale postupně oteplí. Foto: Magnific
Největší změnu pocítíme ve čtvrtek, zatímco víkend může nabídnout
příjemné teploty vhodné i na výlety. U neděle je však stále potřeba počítat s větší nejistotou, protože několik dní dopředu se přesné rozmístění přeháněk ještě může měnit. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, chmi.cz, ceskatelevize.cz