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Zapomeňte na vřes. V roce 2027 ovládne truhlíky v Česku mnohem krásnější a nenáročnější květina

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Tradiční podzimní výsadby na balkonech dostávají novou tvář. Zatímco vřes ztrácí půvab, z Austrálie přichází rostlina s kovovým leskem, která zvládne vítr, sucho i mráz.
Zapomeňte na vřes. V roce 2027 ovládne truhlíky v Česku mnohem krásnější a nenáročnější květina

Zapomeňte na vřes. V roce 2027 ovládne truhlíky v Česku mnohem krásnější a nenáročnější květina

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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