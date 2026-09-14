Nejhorší rostlinné máslo ze supermarketu. Češi ho kupují a myslí si, že je kvalitní, ale neví, co v něm je

Stojí v regálu hned vedle másla, vanička vypadá skoro stejně a na obalu svítí slovo „rostlinné“. Zní to jako zdravější a modernější volba, a tak po něm spousta lidí sáhne právě proto, že máslo prý škodí a tohle je z rostlin. Jenže mezi roztíratelnými tuky jsou obrovské rozdíly a ty nejlevnější skrývají věci, které byste v „másle“ nečekali.
Proč se „rostlinné máslo“ vlastně nesmí jmenovat máslo
Začněme u názvu, protože právě ten hodně lidí mate. Slovo máslo je u nás chráněné zákonem a smí ho nést jenom výrobek vyrobený výhradně z mléčného tuku. Takové máslo musí mít aspoň 80 procent mléčného tuku a jen minimum vody. Žádná kapka rostlinného oleje do něj nepatří.
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Cokoli, co stojí na rostlinných tucích, se proto máslem nazývat nesmí. Na obalu tak najdete jiná označení, třeba roztíratelný rostlinný tuk, tuková směs nebo rostlinná pomazánka. „Rostlinné máslo“ je jenom lidové a marketingové pojmenování, které slibuje kvalitu másla, jenže výrobek v kelímku bývá úplně jiný. A právě tady začíná problém, protože pod podobným obalem se skrývá tuk za pár korun i poctivější výrobek za vyšší cenu.
Čím míň tuku, tím víc vody a přídatných látek
Skutečný margarín by podle pravidel měl mít 80 až 90 procent tuku. V obchodě ale na takový skoro nenarazíte. Většina roztíratelných tuků, které si lidé mažou na pečivo, má tuku mnohem méně, klidně jen mezi 20 a 60 procenty. Zbytek tvoří z velké části voda.
U roztíratelných tuků platí, že čím méně tuku obsahují, tím větší podíl tvoří voda a přídatné látky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
A tady je jádro věci. Tuk a voda se přirozeně odpuzují a něco je musí držet pohromadě. Čím méně tuku výrobek má, tím víc vody v něm je a tím víc přídatných látek potřebuje. Ve složení levných tuků proto najdete:
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U opravdu nízkotučných variant drží výrobek pohromadě hlavně přídatné látky, tuku je v něm málo. A to je přesně ten „kvalitní rostlinný produkt“, u kterého zákazník netuší, co doopravdy jí.
Palmový olej výrobci na etiketě šikovně maskují
Druhá věc, kterou v levném tuku čekáte jen málokdy, je palmový olej. Přitom je v margarínech hodně rozšířený, protože je levný, dobře tuhne a dává výrobku pevnou strukturu. Nahradil dřívější ztužené tuky. Má ale vysoký podíl nasycených mastných kyselin, kterých bychom podle odborníků měli jíst spíš méně, a jeho pěstování hodně zatěžuje deštné pralesy.
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Potíž je, že na etiketě ho ne vždy snadno najdete. Výrobci ho někdy schovávají pod obecný pojem „směs rostlinných olejů“, takže na palmový olej narazíte až při pečlivém čtení složení a jeho přesné množství často chybí úplně. Nejvíc ho bývá v tvrdých kostkových tucích na pečení a v nejlevnějších výrobcích s „máslovou příchutí“.
Jak na etiketě poznáte ten nejhorší kus
Dobrá zpráva je, že špatný výrobek od slušného poznáte během chvilky přímo v obchodě. Stačí otočit vaničku a přečíst si složení a tabulku hodnot.
Varovných signálů je pár. Nízký obsah tuku a dlouhý seznam éček napovídají, že platíte hlavně za vodu a chemii. Vysoký podíl nasycených mastných kyselin a palmový tuk hned na začátku složení řadí výrobek mezi ty horší. Lepší volbou bývají měkké tuky v kelímku, které mají na prvním místě řepkový nebo slunečnicový olej, málo nasycených mastných kyselin a klidně i něco omega-3.
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Že by rostlinné tuky byly samy o sobě špatné, se říct nedá. Ty kvalitní měkké margaríny už dávno neobsahují obávané transmastné kyseliny a v rozumném množství klidně doplní jídelníček. Rozdíl mezi dobrým a mizerným kouskem je ale obrovský a pozná ho každý, kdo si přečte pár řádků na obalu. Konkrétní značky, které odborníci doporučují i kterým se raději vyhnout, porovnávají zdroje pod článkem.
Zdroje: https://www.vimcojim.cz/magazin/clanky/o-vyzive/Margariny—velke-rozdily-v-kvalite-tuku%2C-cenach-i-chuti__s10010x10872.html, https://www.stobklub.cz/clanek/nutricni-hodnoty-rostlinnych-tuku-aneb-jak-vybrat-ten-spravny-/, https://www.vitalia.cz/clanky/jak-se-vyhnout-palmovemu-oleji/, https://www.szpi.gov.cz/clanek/pomazankova-masla-splnuji-predepsane-normy.aspx, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/36498-co-je-margarin