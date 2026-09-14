Trinity Rodman dohrála vlastní zápas a vyrazila 320 kilometrů za Sheltonem. Dorazila právě ve chvíli, kdy začal prohrávat

Ben Shelton měl před prvním grandslamovým finále kariéry jeden drobný logistický problém. Jeho partnerka Trinity Rodman, jedna z největších hvězd amerického ženského fotbalu, měla totiž ve stejnou dobu úplně jiné pracovní povinnosti.
Washington Spirit hrál proti Boston Legacy a Rodman musela být na hřišti ve Washingtonu právě v době, kdy se Shelton na Arthur Ashe Stadium chystal na Alexandera Zvereva.
Na papíře to tedy vypadalo jednoduše: finále tentokrát nestihne.
Rodman to ale vzala trochu jinak.
Po porážce Spirit 0:3 vyrazila na přibližně 200 mil dlouhou cestu do New Yorku a ještě před koncem Sheltonova zápasu se skutečně objevila v jeho boxu. Na sobě měla tričko s jeho podobiznou a stihla tak alespoň závěr finále, v němž Američan nakonec podlehl Zverevovi 3:6, 6:7, 7:5 a 2:6.
Dostat se tam vůbec bylo skoro stejně složité jako samotné finále
Shelton po zápase přiznal, že moc nevěřil, že Rodman vůbec dorazí.
Jejich program se totiž prakticky překrýval. Zatímco on nastupoval do největšího zápasu dosavadní kariéry, ona stále hrála profesionální ligové utkání. Teprve po jeho skončení mohla vyrazit na sever.
Přesto to zkusila.
Shelton pak s nadsázkou poznamenal, že se objevila právě ve chvíli, kdy začal prohrávat. Vzhledem k tomu, že Rodman dorazila až během závěrečné fáze zápasu a Zverev měl utkání postupně pod kontrolou, šlo o přesně ten druh poznámky, kterou si člověk může dovolit až poté, co už největší zklamání trochu opadne.
Ještě o něco dál zašel samotný Zverev.
Během vítězného ceremoniálu Rodman přímo oslovil a připomněl jí, že měla ten den vlastní zápas. Pak ji označil za Sheltonův obvyklý talisman pro štěstí, tentokrát ovšem s dodatkem, že zrovna dnes to úplně nevyšlo.
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Tohle není jen historka o partnerce v hledišti
Na celé věci je zajímavé hlavně to, že Rodman sama není celebritní doprovod hráče.
Je americkou reprezentantkou, profesionálkou Washington Spirit a jednou z nejvýraznějších tváří ženského fotbalu v USA. Shelton zase patří mezi největší mladé hvězdy amerického tenisu a letošní US Open dotáhl až do prvního grandslamového finále kariéry.
Právě proto jejich vzájemné podporování působí trochu jinak než běžné obrázky partnerů v hráčských lóžích.
Oba mají vlastní sezony, tréninky, cestování a zápasy. Když jeden z nich dorazí za druhým, často to znamená vměstnat cestu mezi vlastní profesionální povinnosti.
Shelton po finále ostatně připomněl, že kvůli sobě oba hodně cestují a snaží se být u důležitých momentů toho druhého vždy, když to program dovolí. Rodman už letos sledovala jeho turnajová vítězství v Dallasu a Stuttgartu, zatímco Shelton navštěvuje zápasy Washington Spirit.
Před několika dny vydržela do půl čtvrté ráno. Druhý den šla na trénink
Rodman navíc nebyla na US Open žádným vzácným hostem.
Seděla v Sheltonově boxu také při jeho čtvrtfinálové výhře nad Carlosem Alcarazem. Ten zápas skončil až ve 3:33 ráno a stal se nejpozději dohraným utkáním v historii US Open.
A tady se jejich sportovní životy prolnuly možná ještě názorněji.
Rodman po téhle tenisové noční směně neměla volný den na dospávání. Podle amerických médií dorazila následující ráno na trénink Washington Spirit dokonce 90 minut před jeho začátkem.
Právě podobné momenty dobře ukazují, proč jejich společné cestování není úplně běžným partnerským doprovodem. Oba fungují v prostředí, kde sportovní kalendář určuje prakticky všechno ostatní.
Shelton titul nezískal. Rodman ale přesto stihla moment, který možná už nezažije poprvé
Zverev nakonec Sheltonův první pokus o grandslamový titul ukončil ve čtyřech setech. Američan ale i tak odehrál nejlepší major dosavadní kariéry a stal se prvním černošským americkým mužem ve finále US Open od Arthura Ashe v roce 1972.
Rodman tedy nestihla vítěznou korunovaci, kterou si možná oba představovali.
Stihla ale konec zápasu, na který Shelton čekal celou dosavadní kariéru.
A vzhledem k tomu, že pár hodin předtím sama nastupovala v profesionální fotbalové lize o více než 300 kilometrů dál, je skoro vedlejší, že tentokrát jeho „talisman pro štěstí“ nezafungoval.
Zverev měl ostatně pravdu jen napůl.
Rodman Sheltonovi vítězství nepřivezla. Zato ukázala, že když dva profesionální sportovci říkají, že se snaží být u velkých momentů toho druhého, někdy to znamená dohrát vlastní zápas, převléknout se a okamžitě vyrazit přes půl východního pobřeží.
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Zdroje: Reuters – Rodman makes late entrance but Shelton's lucky charm misses mark [1], US Open – Shelton beats Tiafoe to reach first Grand Slam final at 2026 US Open [2], US Open – Family support helps Shelton upset Alcaraz in 'epic match' at 2026 US Open [3], AP – Alexander Zverev beats Ben Shelton to win the US Open title and extend a drought by American men [4].