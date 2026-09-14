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Trinity Rodman dohrála vlastní zápas a vyrazila 320 kilometrů za Sheltonem. Dorazila právě ve chvíli, kdy začal prohrávat

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Trinity Rodman měla v neděli vlastní ligový zápas ve Washingtonu, Ben Shelton mezitím bojoval o titul na US Open. Americká fotbalová hvězda přesto po utkání vyrazila do New Yorku. Stihla závěr – a Zverev si jejího příchodu všiml také.
Trinity Rodman dohrála vlastní zápas a vyrazila 320 kilometrů za Sheltonem. Dorazila právě ve chvíli, kdy začal prohrávat

Trinity Rodman dohrála vlastní zápas a vyrazila 320 kilometrů za Sheltonem. Dorazila právě ve chvíli, kdy začal prohrávat

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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