Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Moderátorská dvojice Marek Eben – Tereza Kostková odchází z taneční show StarDance

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Úctyhodný moderátorský výkon. Dvojice Marek Eben - Tereza Kostková (foto) letos odmoderuje 14. ročník licenční taneční show České televize StarDance, která startuje v sobotu 10. října. Bude to její poslední ročník populární soutěže, odchod si tak načasovali na 20. výročí vstupu StarDance na český televizní trh.
Moderátorská dvojice Marek Eben – Tereza Kostková odchází z taneční show StarDance

Moderátorská dvojice Marek Eben – Tereza Kostková odchází z taneční show StarDance

Zdroj:
Reklama
Další články z Borovan.cz
Odyssea se stala s 1,68 miliardy dolarů nejvýdělečnějším filmem studia Universal Pictures
Odyssea se stala s 1,68 miliardy dolarů nejvýdělečnějším filmem studia Universal Pictures
Primácké mediazastupitelství přesáhlo na tržbách 6 miliard, motorem růstu byl hlavně internet
Primácké mediazastupitelství přesáhlo na tržbách 6 miliard, motorem růstu byl hlavně internet

Mediazastupitelství Media Club, které patří do skupiny miliardáře Ivana Zacha a které zastupuje na čtyři...

Vacula s Gajdošíkovou vytvoří nesourodý pár v připravovaném romantickém filmu z Valašska
Vacula s Gajdošíkovou vytvoří nesourodý pár v připravovaném romantickém filmu z Valašska

Režisér a scenárista Petr Zahrádka, který se pohybuje hlavně v seriálovém prostředí, připravuje nový...

Petr Uhlík má další hlavní roli v nové komedii Proč bychom se nezabili
Petr Uhlík má další hlavní roli v nové komedii Proč bychom se nezabili

Talentovaný herec Petr Uhlík, který zazářil v seriálu Metoda Markovič: Hojer a všichni čekají na jeho výkon...

Dospiva vstoupil do filmového byznysu, podpořil tragikomedii se Sokolem a Stránským
Dospiva vstoupil do filmového byznysu, podpořil tragikomedii se Sokolem a Stránským

V českém filmovém byznysu se objevily těžké miliardářské váhy. Hlavními partnery nové tragikomedie Léčivé...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...

Všechny články tohoto autora →
Borovan.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.