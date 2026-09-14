Moderátorská dvojice Marek Eben – Tereza Kostková odchází z taneční show StarDancePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Moderátorská dvojice Marek Eben – Tereza Kostková odchází z taneční show StarDance
Mediazastupitelství Media Club, které patří do skupiny miliardáře Ivana Zacha a které zastupuje na čtyři...
Režisér a scenárista Petr Zahrádka, který se pohybuje hlavně v seriálovém prostředí, připravuje nový...
Talentovaný herec Petr Uhlík, který zazářil v seriálu Metoda Markovič: Hojer a všichni čekají na jeho výkon...
V českém filmovém byznysu se objevily těžké miliardářské váhy. Hlavními partnery nové tragikomedie Léčivé...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →