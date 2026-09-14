Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Bolestivým kloubům mohou ulevit správně zvolené potraviny. Jejich pravidelná konzumace přirozeně podpoří pohybový aparát

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Bolest kloubů je velice nepříjemná. Nejčastěji artróza zasahuje kolena a kyčle, bolet však mohou i jinde. Problémy se mohou týkat i ramen, loktů, zápěstí. Artróza nebo také osteoartróza (osteoartritida) patří k nejčastějším onemocněním kloubů a postihuje cca 12 procent populace.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Freepik
Reklama
Další články z Zdravestravovani.eu
Neustálé uzobávání vede ke ztrátě přehledu o kaloriích a může skončit obezitou. Zlozvyk zbytečně ohrožuje zdraví
Neustálé uzobávání vede ke ztrátě přehledu o kaloriích a může skončit obezitou. Zlozvyk zbytečně ohrožuje zdraví
Jídelníček chudý na vlákninu může organismu způsobit mnoho nepříjemných potíží. Její dlouhodobý nedostatek škodí zdraví
Jídelníček chudý na vlákninu může organismu způsobit mnoho nepříjemných potíží. Její dlouhodobý nedostatek škodí zdraví

Každý orgán v lidském těle má svou funkci, i když se na některých podílí nepřímo. Dostává do těla látky,...

Nenápadná dýňová semínka ukrývají řadu zdravotních benefitů. Pravidelné místo v jídelníčku si rozhodně zaslouží
Nenápadná dýňová semínka ukrývají řadu zdravotních benefitů. Pravidelné místo v jídelníčku si rozhodně zaslouží

Dýňová semínka patří mezi potraviny, na které by se nemělo zapomínat. Obsahují spoustu důležitých minerálů...

Unaveným a poškozeným vlasům může vrátit vitalitu obyčejný jogurt. Domácí maska zároveň ušetří za drahou kosmetiku
Unaveným a poškozeným vlasům může vrátit vitalitu obyčejný jogurt. Domácí maska zároveň ušetří za drahou kosmetiku

Milovníci domácí kosmetiky přišli s dalším receptem. Tentokrát se zaměřili na péči o vlasy. Zjistili, že...

Hodnotu zdravého BMI neurčuje pouze tělesná hmotnost a výška. Důležitou roli může hrát také věk nebo menopauza
Hodnotu zdravého BMI neurčuje pouze tělesná hmotnost a výška. Důležitou roli může hrát také věk nebo menopauza

Index tělesné hmotnosti je užitečný nástroj, který vám pomůže rozpoznat, zda trpíte obezitou či nikoliv. K...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

Všechny články tohoto autora →
Zdravestravovani.eu
Další články z kategorie Zdraví
Zobrazit více
Ženské centrumZdraví
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.