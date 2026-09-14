Stát mění plány na železnici. Liberecký kraj žádá záruky pro klíčové tratě

Priorita číslo 1: rychlé spojení s Prahou
„Nejdůležitější dlouhodobou prioritou zůstává rychlé železniční spojení Praha–Liberec, jehož klíčovou částí je úsek mezi Mladou Boleslaví a Libercem. Správa železnic v srpnu potvrdila ekonomickou efektivitu připravované varianty 200PF i bez započtení nákladních vlaků směřujících do zahraničí a zahájila projektovou přípravu. První inženýrskogeologické průzkumy se zaměří na úsek Mladá Boleslav–Turnov,“ říká mluvčí Libereckého kraje Michaela Křivková. Do konce letošního roku chce Správa železnic zahájit zadávací řízení na zpracování dokumentace pro povolení záměru a zajištění procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).
„Potvrzení ekonomické efektivity varianty, která počítá s jízdní dobou 69 minut mezi Libercem a Prahou, je důležitý posun. Po červnovém jednání se Správou železnic jsme chtěli především zabránit tomu, aby se celý projekt kvůli novému posouzení vrátil na začátek. To se nestalo a příprava pokračuje. Teď je důležité držet stanovené kroky a termíny, protože Liberecký kraj už si další roky čekání na moderní železniční spojení s Prahou nemůže dovolit,“ uvedl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).
Udržet krok s okolními kraji
Dalším důležitým tématem je trať mezi Libercem, Jaroměří a Pardubicemi. Tři kraje připravují od prosince 2029 nový model dopravy s kratšími jízdními dobami, častějšími spoji a novými vozidly. Správa železnic přislíbila prověřit možnost dokončit do té doby alespoň část nezbytných úprav. Klíčová je především rekonstrukce železniční stanice Turnov a opatření, která zvýší rychlost, kapacitu a provozní stabilitu trati.
„Dopravu objednáváme na řadu let dopředu, ale bez odpovídajících tratí nemůžeme naplno využít možnosti nových vlaků. Proto je důležité sladit obě věci už při jejich přípravě. U spojení do Pardubic je pro nás rozhodující prosinec 2029 a potřebujeme mít jistotu, že tomu bude odpovídat i postup Správy železnic,“ doplnil Daniel David (Starostové pro Liberecký kraj), náměstek hejtmana pro dopravu.
Terminál Liberec
Dříve chce kraj posunout rovněž vznik Terminálu Liberec. „Správa železnic nyní počítá s jeho výstavbou až po zprovoznění nové trati do Prahy, tedy dlouho po roce 2035. Kraj proto prosazuje rozdělení záměru do etap, aby bylo možné autobusový ovál a nástupiště ve stávající stanici vybudovat dříve,“ uvádí mluvčí kraje. Na dalším postupu chce spolupracovat se Správou železnic a statutárním městem Liberec.
Na obnovu vlaků musí včas navázat i odpovídající technické zázemí. Správa železnic zahajuje přípravu dobíjecích míst pro bateriové soupravy v Liberci a v okolí České Lípy s termínem v roce 2031. Plánované zařízení v Liberci však bude mít omezenou kapacitu. „Pro rychlíky a další linky proto kraj požaduje výkonnější napájecí stanici a částečnou elektrizaci,“ podotýká Křivková.
Mezi další priority kraje v oblasti železnice pak podle ní patří zrychlení spojení mezi Libercem a Českou Lípou s cílovou jízdní dobou kolem jedné hodiny, rozvoj železnice na Frýdlantsku a Tanvaldsku a koordinace přeshraničních spojení s partnery v Německu a Polsku.