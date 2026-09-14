UFC 331 má kompletní rozpisku. V Los Angeles půjde o titul a Tsarukyan dostane šanci ukázat, že patří mezi elitu

Když Joshua Van na UFC 323 zvedl pás šampiona muší váhy, stálo ho to jedno TKO po zranění Pantojovy paže. Žádná výměna, žádný příběh v kleci, jen okamžik, po kterém zůstala otevřená otázka: je Van opravdu lepší? UFC 331 v Crypto.com Areně má 19. září 2026 doručit odpověď. A nejen jednu. Vedle titulové odvety totiž organizace na stejný večer naskládala co-main event s titulovými implikacemi v lehké váze a celkem třináct zápasů, které z losangeleské karty dělají jednu z nejlepších číslovaných akcí roku.
Odveta, která musela přijít
Pantojova bilance 30-6 a status bývalého šampiona by za normálních okolností stačily na to, aby se po prohře zařadil do fronty a čekal. Jenže okolnosti normální nebyly. Zápas skončil dřív, než se rozjel, a ani sám Van nemohl tvrdit, že soupeře přečetl. UFC proto odvetu vypsalo jako hlavní zápas večera, a sázkový trh potvrzuje, že jde o otevřenou záležitost.
Podle dat z BestFightOdds se kurzy od otevření výrazně posunuly. Pantoja startoval jako jasnější favorit, jenže v týdnu před akcí se linka přelila téměř do rovnováhy. Sázkové kanceláře v době naší rešerše nabízely Vana za 1,80 a Pantoju za 1,95. Pro šampiona s rekordem 17-2 to znamená, že trh jeho titulový nárok bere vážně, ale ne jako jistotu.
Tsarukyanův test bez záruky
Druhá část večera je co-main event: Arman Tsarukyan proti Mauriciu Ruffymu na pět kol. Na papíře jde o střet čísla 2 žebříčku lehké váhy se žebříčkovým soupeřem z první desítky. Ve skutečnosti jde o něco většího, o otázku, jestli se Tsarukyan konečně stane jasným kandidátem na titulový zápas.
Data mluví jasně pro Arménce s americkou adresou:
- Pět výher v řadě
- Skalpy Charlese Oliveiry, Beneila Dariushe a Dana Hookera
- Pozice č. 2 v divizi
Jenže Tsarukyan sám ví, že čísla nestačí. „Výhra nad Ruffym mi titul negarantuje,“ řekl v rozhovoru pro MMA Fighting. V pozadí zůstává minulý výpadek z titulového zápasu a fakt, že UFC mu veřejně nic neslíbilo. Organizace duel prodává jako zápas s titulovými implikacemi, ne jako formální eliminátor. Rozdíl v terminologii je drobný, ale v praxi zásadní.
Podle nás platí: pokud Tsarukyan v pětikolové bitvě přesvědčivě porazí další jméno z Top 10, bude sportovně extrémně těžké ho obejít. Papírová garance ale neexistuje a UFC si tradičně nechává prostor pro vlastní logiku.
Třináct zápasů a hloubka karty
UFC 331 není jen o dvou hlavních příbězích. Karta čítá třináct potvrzených duelů rozložených do tří bloků:
Main card:
- Van vs. Pantoja 2, titul muší váhy
- Tsarukyan vs. Ruffy, co-main
- Patricio Pitbull vs. Dooho Choi
- Renato Moicano vs. Brian Ortega
- Alonzo Menifield vs. Iwo Baraniewski
Prelims:
- Gable Steveson vs. Sean Sharaf
- Marlon Vera vs. Charles Jourdain
- Tai Tuivasa vs. Robelis Despaigne
- Edmen Shahbazyan vs. Brunno Ferreira
Early prelims:
- Giga Chikadze vs. Joanderson Brito
- Casey O’Neill vs. Eduarda Moura
- Ryan Gandra vs. Ozzy Diaz
- Michael Aswell Jr. vs. Joosang Yoo
Kde a kdy sledovat v Česku
Hlavní karta startuje v sobotu 19. září ve 21:00 východoamerického času, tedy v neděli 20. září 2026 ve 3:00 CEST. Podle aktuálního TV programu turnaj přenáší Nova Sport 6.
Kdo chce vidět jen hlavní zápasy, měl by počítat s orientačním oknem kolem 5:00–5:30 pro Tsarukyana a 6:00–6:30 pro titulovou odvetu. Přesné časy závisí na délce předchozích duelů, UFC je předem nezveřejňuje.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek