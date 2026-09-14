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Důchodci mohou snadno dostat své peníze od státu zpět. Stačí udělat toto

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Dennívýzva
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Od srpna 2026 mohou senioři požádat o vrácení peněz, které jim stát srazil při předčasném ukončení penzijního spoření. Nárok mají i lidé uvázaní ve smlouvách bez státní podpory. Lhůta pro podání žádosti běží pouze do konce ledna 2027.
Důchodci mohou snadno dostat své peníze od státu zpět. Stačí udělat toto

Důchodci mohou snadno dostat své peníze od státu zpět. Stačí udělat toto

Zdroj: shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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