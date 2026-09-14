Důchodci mohou snadno dostat své peníze od státu zpět. Stačí udělat toto

Kdo dostane peníze zpět a kolik
Zákon č. 128/2026 Sb., který nabyl účinnosti 1. srpna 2026, umožňuje starobním důchodcům požádat o kompenzaci peněz ztracených při předčasném ukončení penzijního spoření. Změna reaguje na situaci z poloviny roku 2024, kdy stát zrušil státní příspěvky pro seniory. Ti, kdo následně smlouvu ukončili, museli vrátit dříve připsané státní příspěvky – v některých případech přišli dokonce i o část vlastních vkladů.
Nárok na vrácení peněz má přibližně 16 tisíc seniorů, kteří už smlouvu předčasně ukončili, a zhruba stovka těch, jimž byly kvůli velmi krátké době spoření (méně než 2 roky) sraženy i vlastní prostředky. Novela se vztahuje jak na doplňkové penzijní spoření (DPS), tak na starší penzijní připojištění (PP) v transformovaných fondech.
Žádost o kompenzaci musí dotčení důchodci podat do 31. ledna 2027 – tedy do šesti měsíců od nabytí účinnosti zákona. Po uplynutí této lhůty nárok automaticky zaniká a peníze už nebude možné získat zpět.
Konec uzamčení ve smlouvách bez státní podpory
Druhá klíčová změna se týká starobních důchodců, kteří uzavřeli smlouvu o penzijním spoření před koncem roku 2023, ale dosud nesplnili minimální dobu spoření potřebnou pro ukončení bez sankcí. Po zrušení státního příspěvku v polovině roku 2024 se ocitli v pasti: buď pokračovat ve spoření bez jakékoli státní podpory, nebo smlouvu ukončit a přijít o část naspořených peněz.
Novela jim nyní umožňuje ukončit smlouvu bez finanční sankce, přestože nesplnili zákonem stanovenou minimální dobu spoření. Podle odhadů Ministerstva financí se tato možnost týká přibližně 150 tisíc účastníků penzijního spoření.
Tito lidé tak mohou své peníze vybrat bez jakýchkoli srážek a rozhodnout se, zda je raději investují jinak, nebo je použijí na běžné výdaje.
Jak postupovat a kde žádost podat
Žádost o vrácení peněz nebo o ukončení smlouvy bez sankcí je nutné podat přímo u penzijní společnosti, u které bylo spoření vedeno. Každá společnost zveřejní podrobnosti o způsobu podání žádosti podle svých interních pravidel – formuláře budou k dispozici na webových stránkách nebo na pobočkách.
Doporučené kroky pro důchodce:
- Ověřit si u své penzijní společnosti aktuální stav smlouvy a zjistit, zda splňujete podmínky pro kompenzaci nebo ukončení bez sankcí.
- Sledovat komunikaci od penzijní společnosti – ta by měla dotčené klienty aktivně informovat o jejich právech.
- Podat žádost co nejdříve, nejpozději však do 31. ledna 2027.
- Připravit si doklady o uzavření a ukončení smlouvy, pokud o kompenzaci žádáte.
Ministerstvo financí avizovalo, že o přesném postupu bude veřejnost průběžně informovat prostřednictvím svých informačních kanálů i samotných penzijních společností. Senioři by měli být obzvlášť pozorní na dodržení šestiměsíční lhůty – po jejím uplynutí už nárok na vrácení peněz nenávratně zanikne.
Zdroje článku: nn.cz, penize.cz, mf.gov.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková