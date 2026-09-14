StarDance slaví 20 let a vrací Chlopčíka do poroty. Letos ale přidá i novinku, která změní hlasování

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StarDance slaví 20 let a vrací Chlopčíka do poroty. Letos ale přidá i novinku, která změní hlasováníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Čtrnáctá řada taneční show StarDance slibuje po dvaceti letech velkolepou oslavu. Na televizní obrazovky míří kromě obměněné poroty také nečekané inovace.
StarDance 2026
Zdroj: FOTO:Mikuláš Křepelka, distr. Česká televize
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