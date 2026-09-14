Reklama
2 min
Televizní diváci v slzách. Marek Eben a Tereza Kostková v oblíbeném pořadu končíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
StarDance čeká jedna z největších změn za celou historii pořadu. Marek Eben a Tereza Kostková oznámili, že letošní čtrnáctá řada bude jejich poslední v roli moderátorů. S taneční soutěží se tak rozloučí po dvaceti letech.
Televizní diváci v slzách. Marek Eben a Tereza Kostková v oblíbeném pořadu končí
Zdroj: nextfoto.cz
Reklama
Dnes večer se v Česku zastaví čas. Ve 20:15 usednou všichni k televizi, aby viděli nestárnoucí legendu
Otevřete dnes spíž a podívejte se na mouku. Pokud uvnitř najdete tento detail, celý sáček okamžitě vyhoďte
Mouka může na první pohled vypadat zcela normálně, přesto se v ní mohou zabydlet potravinoví škůdci. Jedním...
Ani ocet, ani drahá chemie. Zašlé plastové krabičky vyčistí 1 věc, kterou máte běžně v kuchyni
Plastové krabičky mohou po čase zešednout, získat mastný povlak nebo se zabarvit od rajčatové omáčky a...
Tahle 1 zapomenutá pomazánka bývala hitem českých oslav. Dnes ji uděláte za pár korun a mizí ze stolu jako první
Na stolech bývaly chlebíčky, jednohubky a mísy plné domácích pomazánek. Jedna z nich patří mezi klasiku,...
Meghan Markle ukázala první záběry rodiny po návratu do Británie. Pozornost vzbudil sedmiletý Archie
Meghan Markle zveřejnila první výraznější pohled na život své rodiny po návratu do Velké Británie. Na...
Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.Všechny články tohoto autora →
Málokdo ví, že propiska nemá ve víčku dírku kvůli tlaku vzduchu: Vznikla z mnohem temnějšího důvodu
Světkreativity
dnes, 12:01
3 min
Mågård se po výhře omluvil. Roušal mu na tiskovce pohrozil fackou
MMAMAG.cz
dnes, 11:56
1 min
Vyzkoušela jsem babiččin jablečný koláč z 1 hrnku a měl větší úspěch než dort z cukrárny
Bruneta v kuchyni
dnes, 11:55
3 min
Chimajeva trápí zranění i nemoci. Po šesti operacích popsal, jak to s jeho kariérou v UFC vypadá
MMAMAG.cz
dnes, 11:50
4 min
Hrůzný nález v Rovensku. V popelnici leželo mrtvé dítě
Liberecká Drbna
dnes, 11:47
1 min
Reklama
Zavařená rajčata bez cukru, soli i octa: Stačí vroucí voda a 15 minut. Po roce chutnají, jako byste je právě utrhli z keře
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 11:46
2 min
Připravíš pytel s odpadky. A potom kolem něj čtyři dny chodíš: překvapivě normální situace ze života s ADHD
Poudree.cz
dnes, 11:45
4 min
Bývalý bojovník UFC chce ruský pas, přijmout pravoslaví a usadit se na venkově
MMAMAG.cz
dnes, 11:41
1 min
Zachraňoval lidi, teď zachraňovali jeho Jawu. Profesor Pafko a jeho Robot
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 11:40
Brokát vládne podzimu 2026: Působí luxusně a sluší zejména ženám po padesátce
TrendEvy
dnes, 11:33
2 min
Reklama
Pimblett před UFC 329 shodil skoro 16 kilo. Pak vyhrál za 52 sekund
MMAMAG.cz
dnes, 11:33
1 min
Bez drátů, ale pořád trolejbus. Do Hradce Králové dorazily nové vozy
Hradecká Drbna
dnes, 11:33
1 min
Z posledních slov Richarda Tesaříka dnes mrazí. O budoucnosti mluvil s typickým nadhledem
Žena.cz
dnes, 11:30
Levnější hypotéky? Ani náhodou. Češi platí za bydlení víc než sousedé
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 11:29
Aerolinky airBaltic požádaly o ochranu před věřiteli. Lotyšská firma má potíže i kvůli válce na Blízkém východě
HN.cz
dnes, 11:26
Reklama
Ani jar, ani soda: mastnota z digestoře zmizí, když ji potřete 1 věcí za pár korun
Bruneta v kuchyni
dnes, 11:25
3 min
Obří kamenné houby, hluboké rokle a místo bez signálu. Kokořínsko je jen hodinu od Prahy a stojí pár stovek
Výletárium
dnes, 11:21
3 min
VIDEO: Košík plný hub, ale cesta nikde. Seniorku hledal i vrtulník
Hradecká Drbna
dnes, 11:19
1 min
Televizní diváci v slzách. Marek Eben a Tereza Kostková v oblíbeném pořadu končí
EXTRAINFO.cz
dnes, 11:15
2 min
Brno si na nové hlavní nádraží počká. Stavba začne nejdříve na začátku třicátých let
Brněnská Drbna
dnes, 11:15
2 min
Reklama
Moderátorská dvojice Marek Eben – Tereza Kostková odchází z taneční show StarDance
Borovan.cz
dnes, 11:14
1 min
V noci svítilo jen pár luxů. O tři roky později měli lidé na MRI jinak přestavěné srdce
Kód Enigma
dnes, 11:13
4 min
Speciální autobus vozí školáky po Havlíčkově Brodě. Poznávají historii města
Jihlavská Drbna
dnes, 11:13
2 min
Trinity Rodman dohrála vlastní zápas a vyrazila 320 kilometrů za Sheltonem. Dorazila právě ve chvíli, kdy začal prohrávat
Vše o sportu
dnes, 11:11
4 min
Hála znovu nadchl Novotného. Úškrta rozbil údery na tělo
MMAMAG.cz
dnes, 11:10
1 min
Reklama
Kolik si vydělá kuchařka ve školní jídelně za měsíc i s obědy zdarma? Číslo většinu Čechů překvapí
Bruneta v kuchyni
dnes, 11:09
4 min
Metoda sušení prádla z Norska. Češi ji zkoušejí ve velkém a šetří tím za elektřinu
Extrafit.cz
dnes, 11:07
4 min
Ovčáček míří do G MMA. Bývalý Zemanův mluvčí má nastoupit v zápase
MMAMAG.cz
dnes, 11:05
1 min
Budapešťská pomazánka: Tradiční pikantní klasika, kterou připravíte za chvíli a hodí se na pečivo i chlebíčky
Cooky.cz
dnes, 11:05
3 min
Marek Eben a Tereza Kostková končí ve StarDance: Dojemná slova moderátorky
Aplausin.cz
dnes, 11:04
2 min
Reklama
64 zpěváků z Texasu, Céline Dion i vánoční návrat: Gospelová královna Leona Gyöngyösi má nabitý rok
Aplausin.cz
dnes, 11:03
2 min
Celý český národ drží minutu ticha: Po dlouhém boji s nemocí zemřel legendární sportovec
Světkreativity
dnes, 11:02
2 min
Bolestivým kloubům mohou ulevit správně zvolené potraviny. Jejich pravidelná konzumace přirozeně podpoří pohybový aparát
Zdravestravovani.eu
dnes, 11:01
1 min
White naznačil, že Aspinall může přijít o titul UFC. Šampion těžké váhy nebojoval téměř rok
MMAMAG.cz
dnes, 11:01
3 min
Důchodci mohou snadno dostat své peníze od státu zpět. Stačí udělat toto
NESPECHEJ.cz
dnes, 11:00
2 min
Reklama
Kriminálka Miami: Jedna epizoda zasáhla herečku kvůli vlastní rodině, Caruso po seriálu seknul s herectvím
V Telce
dnes, 10:58
3 min
Slováková po porážce Roušala mlčela. Pak sdílela jasný vzkaz podpory
MMAMAG.cz
dnes, 10:55
1 min
Pohlreich mu dal hvězdu, syn mu ji sloupnul ze dveří. Majitel restaurace z Ano, šéfe! promluvil o rodinné válce
VIPživot.cz
dnes, 10:53
2 min
Po středečních 27 °C přijde rychlý skok. Meteorologové prozradili, jaký bude víkend
Kapitalio
dnes, 10:53
3 min
I roky zanesený rošt plynového sporáku lze vyčistit během chvíle. Nová metoda si poradí se špínou bez kupované chemie
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 10:51
2 min
Reklama
Reklama
Poslední tanec Ebena a Kostkové. Letošní StarDance uzavře dvacetiletou kapitolu
Na Česko se žene další extrém. Meteorologové ukázali, kde bude situace kritická
Kolik toho vlastně víš o své vagině? Žiješ s ní celý život, ale možná tě pořád dokáže překvapit
Nejhorší rostlinné máslo ze supermarketu. Češi ho kupují a myslí si, že je kvalitní, ale neví, co v něm je
V noci svítilo jen pár luxů. O tři roky později měli lidé na MRI jinak přestavěné srdce
Reklama
Reklama