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Speciální autobus vozí školáky po Havlíčkově Brodě. Poznávají historii města

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Někteří žáci v Havlíčkově Brodě měli dnes netradiční zážitek. Na zastávce Žižkov II přijel v 9:00 speciální autobus s polepy osobností města, aby naložil žáky ZŠ Konečná. Ti pak zažili komentovanou prohlídku města.
Speciální autobus vozí školáky po Havlíčkově Brodě. Poznávají historii města

Speciální autobus vozí školáky po Havlíčkově Brodě. Poznávají historii města

Zdroj: Město Havlíčkův Brod (redakčně upraveno)
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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