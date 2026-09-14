Speciální autobus vozí školáky po Havlíčkově Brodě. Poznávají historii města

„Město Havlíčkův Brod připravilo pro žáky základních škol komentované jízdy MHD Téměř 500 žáků se přihlásilo do speciálního projektu města Havlíčkův Brod a Technických služeb. V týdnu od 14. září vyjede do ulic zvláštní linka MHD, kde jsou pro žáky základních škol připraveny komentované jízdy. Projekt probíhá v rámci jubilejního roku, kdy si Havlíčkův Brod připomíná 30 let od doby, kdy si městskou hromadnou dopravu zajišťuje samo a zároveň probíhají oslavy 770 let od první písemné zmínky,“ popsala mluvčí města Jana Vránová.
A vysvětlila, že přesný termín jízd byl vybrán symbolicky v návaznosti na Evropský týden mobility, který se uskuteční od 16. do 22. září.
Další žáky autobus vyzvedl v 10 hodin a pak v další celou hodinu. Vůz s obrázky havlíčkobrodských legend byl vyčleněn na komentované jízdy a během týdne postupně sveze žáky většiny základních škol ve městě. „Cílem komentovaných jízd je primárně ukázat malým dětem, jak důležitá je hromadná doprava pro život ve městě. Během cesty jsou pro žáky připravená zábavná fakta. Dozví se třeba to, že řidič městského autobusu v Havlíčkově Brodě najede za rok tolik kilometrů, jakoby objel naši zeměkouli po rovníku hned 8x. Když jsme jízdy plánovali, řekli jsme si, že bude skvělé doplnit ještě informace z historie města. Autobus tak cíleně projede kolem zásadních míst. Třeba po provizorním mostě přes Sázavu, který je pravděpodobně nedaleko původního historického brodu,“ vysvětluje starosta města Zbyněk Stejskal (ODS).
Podobná akce se ve městě koná letos vůbec poprvé. Každá základní škola dostala přidělený jeden den, kdy mohou žáci v čase od 09:00 do 14:00 poznávat své město. Při registracích měly cíleně přednost ty třídy, kde probíhá v letošním školním roce dopravní výchova. „Díky zájmu byly přidány ještě dva dny navíc: 21. a 22. září jsou jízdy vyčleněny pro soukromé základní školy ve městě a třídy, které byly na pořadníku. O zapojení projevila zájem i ZŠ a PŠ U Trojice a i její žáci se mohou těšit na nevšední zážitek,“ naznačila Vránová.
„Máme obrovskou radost z reakcí na rozeslanou nabídku. Některé školy nám daly pozitivní zpětnou vazbu už v červnu, kdy jsme poslali první informace. Nyní na začátku září se některé nahlásily prakticky obratem a měli jsme dokonce v rámci škol i třídy na čekací listině. Aktuálně evidujeme přes 500 dětí, které autobusem svezeme. Pro žáky jsme navíc připravili i lákavou cenu. Na závěr komentovaných jízd si vyplní krátký testík, abychom prověřili jejich pozornost. Ze správně vyplněných testů vylosujeme 1 výherce, který získá pro svou třídu školní výlet do Krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě, a to včetně dopravy. Je to trochu symbolické místo, protože právě zde je vystaven jeden z prvních autobusů značky Karosa, který v Havlíčkově Brodě zajišťoval pod taktovkou Technických služeb hromadnou dopravu v začátcích,“ popisuje detail komentovaných jízd místostarostka Marie Rothbauerová (Naše Česko).