KSW míří do Liberce. Vojčák se popere o dočasný titul těžké váhy s polským rivalem

Tři týdny před zápasem přepsalo zranění krční páteře Phila De Friese celý scénář hlavního duelu večera. Z plánované titulové odvety, kterou KSW oznámilo jako De Fries vs. Vojčák 2, se stal souboj o dočasný pás těžké váhy mezi slovenskou jedničkou divize a polským veteránem s třiatřiceti profizápasy na kontě. Pro česko-slovenské publikum to neznamená oslabení, naopak. Drama stouplo, protože výsledek teď nenapíše dominantní šampion, ale dva vyzyvatelé, kteří mají co dokazovat.
Proč dočasný pás a proč jiný soupeř
Phil De Fries drží řádný titul těžké váhy KSW a v žebříčku organizace stále figuruje jako šampion. Jenže Brit si poranil krční páteř a podle KSW může být mimo klec delší dobu. Původní odveta s Vojčákem, remač po jejich prvním střetu, který De Fries vyhrál ve třetím kole, tak padla.
Organizace reagovala rychle. Do hlavního zápasu nasadila Marcina Wójcika, třetího muže rankingu, a celý duel přeznačila na boj o interim pás. Wójcik není náhodný záskok: v dubnu 2026 šel s De Friesem o řádný titul a prohrál, předtím porazil Augusta Sakaie. Má 22 výher z 33 zápasů, je profesionálem od roku 2007 a titulové zkušenosti sbíral i ve FEN a Gladiator Arena.
Vojčák: životní šance, ne formalita
Štefan Vojčák, 36 let, 196 centimetrů, 120 kilogramů. Bilance 10-2, v KSW 4-2. Devět z deseti výher ukončil před limitem. V červnu 2026 porazil na submisi Arkadiusze Wrzoska a potvrdil pozici jedničky divize.
Čísla vypadají přesvědčivě, ale kontext je složitější. Vojčák má za sebou dvanáct profizápasů, Wójcik jich má skoro třikrát tolik. Slovák disponuje výškovou převahou třinácti centimetrů a aktuálním momentem, Polák zase rutinou, kterou nasbíral za osmnáct let v profesionálním MMA. Podle nás je Vojčák mírným favoritem díky rankingu a formě, ale rozhodně nejde o hotovou věc. Wójcik umí překvapit právě ve chvílích, kdy to nikdo nečeká.
Česká karta drží liberecký formát
KSW se do České republiky vrací pošesté a do Liberce počtvrté. Home Credit Arena patří mezi nejmodernější multifunkční haly v zemi; při koncertu Kabátu pojala deset tisíc diváků. Konkrétní očekávanou návštěvu pořadatel nezveřejnil, ale oficiální kanály arény i KSW Czech Republic v týdnu před akcí komunikovaly „poslední vstupenky“.
Lokální kartu tvoří jména, která české a slovenské publikum zná:
- Josef Štummer – na hlavní kartě proti Charzewskému
- Leo Brichta – hlavní karta, soupeř Formela
- Hanka Gelnarová – hlavní karta, proti Popowiczové
- Samuel Bílý – prelims, duel se Zadorou
Pro Liberec to není náhodná sestava. KSW tu opakovaně staví model, kdy titulový main event přitáhne pozornost a domácí zápasníci ji udrží. Sportovně nejvýš z českých jmen stojí Brichta a Štummer.
Praktické informace: vstupenky, čas, přenos
- Datum: sobota 19. září 2026
- Místo: Home Credit Arena, Liberec
- Otevření dveří: 18:00
- Start akce: 19:00, blok do cca 23:00
- Vstupenky: eBilet (od cca 108 PLN), Ticketportal (VIP položky od 1 500 Kč), fyzicky na místě v den akce nebo ve Fanshopu Bílých Tygrů. Agregované nabídky ukazují vstupné od 600 Kč.
- Přenos: KSW uvádí platformy KSWTV a CANAL+ (v ČR od 239 Kč měsíčně). Přesný model distribuce pro KSW 121, zda půjde o PPV, nebo součást předplatného, nebyl k 13. září 2026 veřejně upřesněn. Předběžné zápasy poběží zdarma na YouTube kanálech KSW a CANAL+ Sport Polska.
Co rozhodne hlavní zápas
Vojčák potřebuje využít dosah a tlak v postoji, kde má nad Wójcikem jasnou fyzickou převahu. Pokud ho Polák stáhne do wrestlingu a přetáhne do pozdějších kol, zkušenost může převážit nad momentem. Devět ukončení z deseti výher ale říká, že Vojčák nerad nechává rozhodnutí na bodech.
Liberec 19. září nabídne večer, kde se potkává titulová sázka s domácími příběhy. Pro Vojčáka je to nejblíž, co kdy byl k pásu KSW, a tentokrát proti soupeři, kterého může porazit.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek