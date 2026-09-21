„Ať už to někdo zhaní, nebo pochválí, vím, že za to můžu já,“ říká Matěj Balcar, režisér filmu Call

Jak vznikl nápad na snímek Call?
Dlouho mi bujel v hlavě nápad na téma sebekontroly a střetu vášní a tužeb s morálkou. Předtím jsem na podobné téma natočil komedii, a tak jsem si řekl, že bych to mohl zkusit znovu a vážně. Jeden můj blízký člověk mi následně vyprávěl o zážitku se sex callem, po němž byl vydírán. Přišlo mi to skvělé, je to formát, který se v českém filmu, alespoň v kinech, neobjevil; příběh v reálném čase během jednoho hovoru, kdy hrdina zažije obrovský emoční oblouk. Prožije rozvášnění, pochybnost, střet s morálkou a nakonec úplný psychický rozklad. Skloubil jsem tedy zážitek blízkého člověka s tímto tématem a z toho vznikl Call.
Témat se ve filmu objevuje víc, které jste chtěl nejvíc vypíchnout?
Nejvíce ten film vypráví o rychlých soudech. To je nejpalčivější problém západní společnosti. Týká se politiky, sociálních sítí, médií. Je snadné rozpoutat veřejný lynč, aniž by lidé znali všechny informace. Napadlo mne, že když se to vztáhne na malý rodinný příběh, bude to pro lidi silnější a pochopitelnější a zároveň méně didaktické. Nemusíme složitě vysvětlovat, že tohle není správná cesta. Máme tu příběh jednoho člověka, jehož chceme potrestat, a přitom šlápneme do velkého h*vna. Zpětně pak zjistíme, že jsme udělali chybu, ale na nápravu už je pozdě. Člověk byl potrestán a zřejmě si to ani nezasloužil. O tom je ten film asi nejvíc, to ostatní je taková atraktivní omáčka.
Film hodně stojí na dialozích a je veden tak, že se jeden rozhovor proměňuje napříč velkou částí filmu. Jak těžké je psát takové dialogy?
Pro mě je to jednoduché, bohužel jsem strašně ukecaný. Jak mé divadelní hry, tak mé filmy stojí na tom, že se tam hodně povídá. Snažil jsem se to vzít do hry, abychom z toho udělali plus. Jediné, co na tom bylo těžké, bylo vžít se do těch postav, aby dialogy neztratily uvěřitelnost. Takže jsem si ty repliky nahlas předčítal a třikrát si opakoval situaci, která se děje hrdinům. Na jejich místě už bych ten call vypnul, takže jsem se snažil sám sebe přesvědčit k důvodu u něj zůstat. Vyvinula se z toho taková zvláštní autoterapie - sám před sebou jsem se musel odkrývat. Psychicky to bylo dost náročné, ale scénář jsem napsal zhruba za týden. Situace je taková, že člověk je sám se sebou zavřený, čte si to, rozkrývá se a vždy, když jsem si říkal, že už to chci vypnout, věděl jsem, že musí přijít zvrat. Přemýšlel jsem, co by mě nejvíce zasáhlo. Nejmíň jistý jsem si byl u postavy matky, protože to byla pro mne nejvíce vzdálená postava. Vyloženě jsem poprosil Janu Kolesárovou, aby se mnou prošla své dialogy. Dolaďovali jsme je společně. Z pozice ženy v tom věku musí vědět lépe než já, jak to má znít.
Film nabídne perspektivu devatenáctileté ženy a padesátiletého otce rodiny. Jak jste se vciťoval do dvou odlišných postav?
Není to lehké. Znám ale případy rychlého odsouzení otce ze strany teenagerky kvůli nevěře. Viděl jsem, jak velké řezy jsou schopny udělat ve vztahu s tím rodičem a jak toho můžou zpětně litovat. Pamatuji si, že sám jsem ještě na gymnáziu hrozně odsuzoval nevěru a bral jsem to jako stigma. Ten člověk u mě zásadně klesal. Čím jsem ale starší, tím si uvědomuji, že jsem sice rád, že se mě to netýká, ale na druhou stranu - o co jde? Některé případy opravdu nejsou až tak fatální. Člověk získá nějaký nadhled, zároveň si pamatuji, jak vypadá pohled mladého člověka na stejnou věc.
Vedle filmu se věnujete i divadlu. Kromě zjevných technických náležitostí, jak velký rozdíl je režírovat divadlo a film? V čem se cítíte lépe a kde vidíte větší výzvy?
Mám to asi nastejno, u každého je mínus i plus. Divadlo je živější a pro mě možná režijně náročnější. Hodně se tam toho vymýšlí, každý tam něco vnáší, hodně se debatuje, a pak se mi stane, že ztratím tři dny, protože ujedu na něčem, co mi přijde skvělé. A pak je třeba se vracet. Zase je to krásně strávený čas, neprší, nevybije se kamera… Co ale na divadle rád nemám, jsou situace, kdy někoho na tu hru pozvete a ona je jiná, než jakou jste ji odevzdali. Vždycky mám osypky, aby to dopadlo dobře. Film naopak vyžaduje precizní přípravu, takže vám to nikdo nerozbije na místě. Když jste si to nepřipravil dobře, horko těžko se s tím něco dělá a už to nezachráníte. Na divadle to nějakým dozkoušením jde. Obojí má svoje, oboje mě baví. Rozdíl vidím asi obecně třeba v hereckém přístupu. Mé divadelní hry jsou stavěné tak, že užívám spíše filmové herectví; dialog, rytmus, timing, reálná emoce. Nemám moc rád divadlo s velkými gesty, to není můj styl.
Není ale divadlo s gesty užitečné pro diváky v zadních řadách, a potřebují to vnímat trochu víc?
To samozřejmě ano. Ale záleží na typu hry. Mám třeba představení Mnoho povyku pro lajk, které je o sociálních sítích a traumaticky komediálním vztahu seniora a jeho vnuka. A to se nedá hrát jako velké divadlo. Postavy musejí být pravdivé. Musejí samozřejmě přidat na hlase, u čehož je těžké hrát civilně, ale musí se mluvit tak nahlas, aby vás slyšeli i lidé ve třinácté řadě. To je někdy boj, hlavně s mladými herci, kteří to ještě nemají naučené. Ale třeba Jan Vlasák a podobná esa přesně vědí, kam poslat tu hranici. S nimi je pak radost pracovat, protože se od nich učíte.
Dialog v Callu je hodně živí, herci jsou sehraní. Ve filmu je ale vidíme odděleně, každý zřejmě v jiné místnosti. Jak vzniká takový dialog?
Věděli jsme, že aby to fungovalo, musí ten dialog probíhat živě. Pro tu autentičnost bylo dobré dělat dlouhé bloky. Jednoho z herců jsme vždy posadili za kameru a nechali je ten dialog vést spolu. Takže ti herci spolu opravdu mluví. Ve střižně se to samozřejmě mírně poupravuje. Nejdelší take hrál Daniel Šváb snad 18 minut v kuse. A bez jediné chyby! Každý blok se jel třeba sedmkrát. Často se nám pak stalo, že neodpadli herci, ale kameraman. Stalo se nám, že po 12 minutách dialogu najednou kamera žuchla na bok a zpocený kameraman prohlásil, že už to nevydrží a potřebuje se napít. Točili jsme totiž ještě ve vedru. Ten systém práce nám ale umožnil být uvěřitelní, živí a zlevnit rozpočet, byli jsme totiž dost rychlí.
Jak náročné bylo sehnat na film prostředky?
Nechtělo se do toho institucím. Štáb do toho šel nadšeně, ale žádná instituce ten film nechtěla. Kromě Bontonfilmu, to byl game changer. Bontonfilm dostal ten snímek do kin, vtipné ale je, že to nechce žádná česká televize. Takže otázkou je, co se stane po kině, zda dostaneme vyprášeno, nebo nás pochválí. Třeba budeme ještě překvapení, kde všude se náš film objeví. Na tomto filmu je ale krásná jedna věc – ať už to někdo zhanobí, nebo pochválí, vím, že za to můžu já. Nikdo mi to nezkazil ani nerozvrtal, ručím za to na 100 % já.
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Zdroj: Kinobox