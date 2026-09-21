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„Ať už to někdo zhaní, nebo pochválí, vím, že za to můžu já,“ říká Matěj Balcar, režisér filmu Call

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Do kin vstupuje český snímek Call, který se z větší části odehrává v reálném čase. Hlavním hrdinou je padesátiletý otec rodiny (Daniel Šváb), který se zaplete do osudového hovoru s tajemnou camgirl (Johana Nováčková). Během jejich rozhovoru atmosféra povážlivě zhoustne a na přetřes přijdou špinavá tajemství, vina i příliš unáhlené soudy. Scenáristou a režisérem Callu je Matěj Balcar, který poskytl rozhovor redakci Kinoboxu.
„Ať už to někdo zhaní, nebo pochválí, vím, že za to můžu já,“ říká Matěj Balcar, režisér filmu Call

„Ať už to někdo zhaní, nebo pochválí, vím, že za to můžu já,“ říká Matěj Balcar, režisér filmu Call

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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