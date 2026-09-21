CSG získala kontrakt na munici pro severskou policiiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
CSG získala kontrakt na munici pro severskou policii
Polský Orlen hledá nové zdroje ropy poté, co konflikt na Blízkém východě narušil dodávky od jeho klíčového...
Úrokové sazby České národní banky (ČNB) se po zářijovém jednání nemění. Dvoutýdenní repo sazba zůstává na...
Německý ministr obrany Boris Pistorius zamířil od 15. do 18. září 2026 na cestu po Spojených státech. Kromě...
Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil údaje o cenách výrobců za srpen 2026. V zemědělství pokračoval...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →