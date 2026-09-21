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Nejlepší v Evropě. Pražský tým ovládl šampionát v řízení tramvají

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Vendula Tmejová a Zdeněk Rychtář z pražského dopravního podniku zvítězili na evropském šampionátu v řízení tramvají. Mezi osmi disciplínami bylo například zastavení na přesnost nebo plynulost jízdy.
Nejlepší v Evropě. Pražský tým ovládl šampionát v řízení tramvají

Nejlepší v Evropě. Pražský tým ovládl šampionát v řízení tramvají

Zdroj: Tram-EM European Tramdriver Championship
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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