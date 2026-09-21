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Tereza Kostková se vyfotila se slavnou maminkou: Podle fanoušků vypadají jako dvojčata

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Tereza Kostková a Carmen Mayerová znovu ukázaly, že podobu rozhodně nezapřou. Na společném snímku ze zákulisí divadelní hry Na útěku jim to náramně sluší. Není divu, že jejich fotografie sklidila mezi fanoušky nadšené reakce.
Fotografie Terezy Kostkové a Carmen Mayerové

Fotografie Terezy Kostkové a Carmen Mayerové

Zdroj: Zdroj fotografie: Nextfoto, Tereza Kostková a Carmen Mayerová na TK k Prima Hvězdnému létu pod žižkovskou věží
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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