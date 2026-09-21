Tereza Kostková se vyfotila se slavnou maminkou: Podle fanoušků vypadají jako dvojčata

Tereza Kostková a Carmen Mayerová znovu ukázaly, že podobu rozhodně nezapřou. Na společném snímku ze zákulisí divadelní hry Na útěku jim to náramně sluší. Není divu, že jejich fotografie sklidila mezi fanoušky nadšené reakce.
V redakci In-Lifestyle jsme si tentokrát všimli krásného společného snímku Terezy Kostkové a její maminky Carmen Mayerové. Obě herečky se pochlubily fotografií ze zákulisí divadelní hry Na útěku a je opravdu radost se na ně dívat. Nejenže jsou si neuvěřitelně podobné, ale obě vypadají skvěle a jejich skutečný věk by jim hádal jen málokdo. Tereze je 50 let, její mamince Carmen už 82, přesto by při pohledu na společnou fotografii člověk takový věkový rozdíl rozhodně netipoval.
Maminka s dcerou září nejen na jevišti
Fotografie vznikla při jejich společném působení v divadelní hře Na útěku, ve které se obě herečky pravidelně potkávají také na jevišti. Tereza Kostková a Carmen Mayerová tak mají možnost trávit spolu čas nejen jako matka s dcerou, ale také jako herecké kolegyně.
Divadlo Kalich ke společnému snímku ze zákulisí napsalo: „Tereza a Carmen posílají pozdrav ze zákulisí! Právě mají za sebou další představení Na útěku – road movie dvou zcela odlišných žen, které by si za normálních okolností asi neměly ani co říct, ale společný útěk od zažitých stereotypů spojuje jejich cestu dohromady.“ A zatímco na jevišti představují dvě rozdílné ženy, na fotografii působí jako velmi sehraná dvojice.
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Za jejich mladistvým vzhledem stojí dobré geny
Při pohledu na Carmen Mayerovou je přitom celkem snadné pochopit, po kom Tereza Kostková zdědila svůj vzhled. Sama herečka už v minulosti přiznala, že si dobré genetické výbavy po mamince velmi váží. „Je pravda, že vždycky, když se na maminku podívám, děkuji jí za geny,“ uvedla Tereza pro iDNES. Zároveň ale dodala, že samotné geny nestačí a člověk se o sebe musí také starat.
Pod fotografií se rychle objevily desítky reakcí, které se shodovaly především v jednom: sledující okamžitě upozornili na výraznou podobu matky s dcerou. Nechyběly komentáře o tom, že vypadají jako dvojčata nebo „jako vejce vejci“, a lidé chválili také Carmen Mayerovou za její stále mladistvý a elegantní vzhled. Jeden z komentářů to shrnul jednoduše: „Neskutečná podoba.“
Společný snímek ukázal nejen jejich neuvěřitelnou podobu, ale také to, že Tereza má po mamince opravdu co dědit. Carmen Mayerová i ve svých 82 letech působí velmi elegantně a Tereza Kostková rozhodně nezapře, odkud její půvab pochází. Na jejich společných fotografiích je navíc krásně vidět, že kromě podobných rysů je spojuje také silné pouto mezi matkou a dcerou.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Tereza Kostková se vyfotila se slavnou maminkou: Fanoušci obdivují jejich podobu i krásu byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.