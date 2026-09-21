ŘSD chystá podzimní opravy. Práce omezí i klíčový tah I/35 u Mohelnice

Ještě před začátkem zimního období počítá ŘSD v Olomouckém kraji s krátkodobými opravami na celé řadě lokalit. „Podzimní velkoplošné opravy asfaltových hutněných vrstev proběhnou od úterý 22. září do konce října například na Červenohorském sedle, na Skřítku, mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou, v Javorníku a v Uhelné. Termín je přímo závislý na klimatických podmínkách,“ upozornil mluvčí Správy Olomouc Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal.
Plán velkoplošných oprav AHV – sever Olomouckého kraje
- poslední dny v září a první týden v říjnu Červenohorské sedlo včetně Skřítku
- druhý a třetí týden v říjnu Mohelnice – Studená Loučka
- čtvrtý týden až konec října Javorník a Uhelná.
Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic
Na komunikacích dotčených opravami bude zachovaný obousměrný provoz bez potřeby stanovení objížděk. „Motoristé mohou očekávat kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem pro oba směry, v případě dostupných možností budou vozidla projíždět po vyfrézovaných plochách za účelem co nejmenšího zdržení,“ poznamenal mluvčí.
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Mezi stále vytíženější silnice se řadí I/35 u Mohelnice, která představuje část severní alternativy k dálnici D1 a proudí tudy desetitisíce aut mezi Moravou a Čechy. „Lze zde předvídat komplikace, za možné kolony se předem omlouváme a můžeme všechny řidiče ujistit, že se budeme snažit práce urychlit bez dopadu na kvalitu provedení,“ podotkli zástupci ŘSD.
Soubor oprav asfaltových hutněných vrstev (AHV) vyjde státní organizaci na přibližně 12,6 milionu korun. „Tyto práce se od tradičních rekonstrukcí velkého rozsahu odlišují menší hloubkou zásahu – aktuální opravy AHV zasahují pouze do horních vrstev asfaltového souvrství vozovek bez nutnosti sanace podloží. Postup výměny AHV začíná frézováním, následně se plochy očistí, nastříkají spojovací emulzí a rovnou následuje pokládka nových asfaltů. Vše během řádu jednotek dnů čili levněji a rychleji bez narušení konstrukčních vrstev komunikace. Kromě úspory času i peněz dochází k pracovnímu nasazení dělníků pouze na části zúžené silnice bez potřeby úplné uzavírky,“ objasnil mluvčí Mazal.