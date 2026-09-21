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ŘSD chystá podzimní opravy. Práce omezí i klíčový tah I/35 u Mohelnice

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V průběhu září a října se Ředitelství silnic a dálnic zaměří na velkoplošné opravy defektů vozovek na silnicích I. třídy v severní části Olomouckého kraje. Práce jsou naplánované na trase přes Červenohorské sedlo či v Javorníku, ale také na vytíženém tahu mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou.
ŘSD chystá podzimní opravy. Práce omezí i klíčový tah I/35 u Mohelnice

ŘSD chystá podzimní opravy. Práce omezí i klíčový tah I/35 u Mohelnice

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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