Zapomeňte na astry. Tato nenáročná rostlina bude zdobit truhlíky až do mrazů

Drobná krása v truhlíku je nenáročná
Zatímco astry, muškáty a další sezonní krásky pomalu ztrácejí sílu, jedna nenápadná rostlina teprve začíná ukazovat, proč se vyplatí dát jí místo na balkoně nebo u vchodových dveří.
Libavka poléhavá (Gaultheria procumbens) je drobný stálezelený keřík, který dorůstá jen zhruba 10 až 15 centimetrů, zato se dokáže rozrůst do šířky. Její lesklé listy zůstávají zelené a na podzim se mezi nimi objeví nápadné červené plody. Právě díky nim vypadá dobře v době, kdy většina zahrady už dávno přechází do zimního režimu. Když ostatní květiny končí, libavka začíná
Její předností přitom nejsou okázalé květy. Ty jsou spíš drobné a nenápadné, mají podobu bílých až narůžovělých zvonků a objevují se v letních měsících. Opravdové představení přichází později, kdy se na rostlině začnou vybarvovat kulaté červené plody. U libavky poléhavé mohou přetrvat hluboko do zimy a podle některých zahradnických zdrojů ji zdobí dokonce až do jara.
Právě proto je libavka tak
oblíbená pro podzimní a zimní nádoby. Nejde o květinu, kterou koupíte v říjnu jen proto, aby několik týdnů přežila do prvního mrazíku. Je to stálezelená trvalka, kterou lze v nádobě pěstovat dlouhodobě. Proto se řadí mezi rostliny vhodné do zimních truhlíků a Naše krásná zahrada ji doporučuje přímo jako jednu z rostlin, které mohou oživit balkon i během mrazivých měsíců.
Na pohled působí jako drobná dekorace. Ve skutečnosti je to otužilec
Libavka poléhavá pochází z východní části Severní Ameriky, kde roste například ve vlhčích lesích, vřesovištích a rašeliništích. Je zvyklá na poměrně náročné podmínky a její výhodou je právě odolnost vůči chladu. Zvládá teploty přibližně od -10 do -15 °C.
To ale neznamená, že ji můžete v truhlíku jednoduše postavit ven a přestat se o ni starat. V zemi má kořenový systém mnohem lepší tepelnou ochranu než v malé nádobě.
U zimních truhlíků je důležité použít dostatek zeminy. Čím větší objem substrátu nádoba má, tím pomaleji promrzá a tím lépe chrání kořeny rostlin.
To je ostatně jeden z nejčastějších omylů kolem „mrazuvzdorných“ rostlin. Nadzemní část může zimu zvládnout bez problémů, zatímco kořenový bal v malé nádobě promrzne mnohem rychleji.
Zimní aranžmá | Zdroj: Natalia Greeske / Shutterstock Zajímavé jsou bobule i listy
Červené kuličky libavky vypadají jako klasické bobule. Botanicky je ale situace trochu zajímavější. To, co vidíme jako červený „plod“, je ve skutečnosti zdužnatělý kalich, který obklopuje drobnou tobolku.
Zkuste list libavky promnout mezi prsty, čeká vás další překvapení. Rostlina má výraznou vůni připomínající mentol. Souvisí to s methylsalicylátem, látkou charakteristickou pro libavkový olej. Právě podle typické vůně si rostlinu lidé v Severní Americe po staletí spojovali s jejími tradičními způsoby využití. Vůně je přitom překvapivě intenzivní.
Tajemství úspěchu je v kyselé půdě
Libavka není náročná na složitou péči, ale jednu věc jí opravdu nelze upřít, chce kyselou půdu.
Patří do čeledi vřesovcovitých a podobně jako vřesy, azalky nebo rododendrony se cítí nejlépe v kyselém substrátu. Zahradníci proto doporučují při pěstování v nádobě substrát pro kyselomilné rostliny.
To je důležitější, než se může zdát. Pokud libavku zasadíte do obyčejného univerzálního substrátu a budete čekat, že se jí bude dařit stejně jako vřesu, můžete být zklamaní. V nádobě jí připravte kvalitní substrát pro kyselomilné rostliny. Nádoba by zároveň měla mít odtokové otvory, protože libavka sice potřebuje vláhu, ale nesnáší dlouhodobné přemokření kořenů.
A právě voda je druhá věc, na kterou se při podzimním zdobení snadno zapomene. To, že venku prší nebo se ochladilo, ještě neznamená, že rostlina v truhlíku dostává všechno, co potřebuje. U stálezelených rostlin je důležité kontrolovat substrát i v zimě.
Živé rostliny v zimních nádobách potřebují vláhu i během chladného období. Zalévat je ale nemá smysl v době silného mrazu.
Slunce ano, ale raději bez letního úpalu
Libavka poléhavá nemá moc ráda intenzivní slunce. Nejlépe jí svědčí polostín až stín a stanoviště, kde se půda nepřehřívá. V přírodě ji najdete v podrostu a v prostředí, kde není vystavena celodennímu ostrému slunci.
Na balkoně nebo terase proto dobře poslouží místo, kam dopadají ranní či odpolední paprsky, ale kde rostlina nemusí celé léto snášet rozpálený beton a ostré polední slunce.
Zároveň se dobře kombinuje s dalšími kyselomilnými rostlinami. Pěkně vypadají vřesy, vřesovce, malé jehličnany nebo další stálezelené druhy. Odborníci ji doporučují právě do sesazovaných podzimních a zimních dekorací.
Výhodou je také její kompaktní velikost. Libavka poléhavá obvykle nepřeroste v mohutný keř, který by během jediné sezony zabral celý truhlík. Vytváří nízký, hustý porost a díky plazivému růstu se rozšiřuje spíš do stran. U běžných kultivarů je výška kolem 15 centimetrů a šířka může být výrazně větší než výška rostliny.
Jedna rostlina, která zvládne podzim, Vánoce i dlouhou zimu
Právě tady má libavka oproti klasickým podzimním květinám velkou výhodu. Zatímco u astry po odkvětu nastává konec sezony, u libavky teprve začíná období, kdy nejvíce vynikne. Červené plody na zeleném podkladu se hodí do podzimních dekorací, ale stejně dobře vypadají i v adventním aranžmá.
A nemusíte ji přitom každé jaro vyhazovat. Je to trvalka, která při správných podmínkách může v nádobě pokračovat i další sezonu. Z hlediska zahrádkáře tak nejde jen o krátkodobou dekoraci koupenou na pár týdnů. Při dobré péči může být součástí výsadby dlouhodobě. Zajímavé je také to, že libavka nemusí skončit pouze v truhlíku. V zahradě funguje jako nízká půdopokryvná rostlina, například pod stromy nebo v kyselých půdách. A co s červenými plody?
Tady je potřeba trochu zpozornět. O plodech libavky se lze dočíst rozdílné informace. V podstatě se není třeba obávat prudkých otrav a zažívacích problému při jejich konzumaci a některé starší zdroje v zemích původu plody dokonce označovaly za jedlé, ale moderní zahrádkářské zdroje je uvádí jako nejedlé, a to i pro domácí mazlíčky.
Zdroje článku:
nkz.cz, strednicechy.rozhlas.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Lída Kropáčková