Špatné zprávy z Anglie. Kapitán nároďáku Krejčí je zraněný, vyřadily ho problémy s lýtkem

Trenér Wolves César Peixoto po výhře 1:0 prozradil jen to, že Krejčí před zápasem „něco ucítil“ a on nechtěl riskovat. Diagnózu neupřesnil, délku absence nesdělil. Podle neoficiálních informací, které přinesla ČTK, jde o potíže s lýtkem, klub to ale zatím nijak nepotvrdil ani nerozvedl. Pro českou reprezentaci přichází zpráva v nejhorší možný moment: nový trenér Santi Denia vstupuje do prvního srazu rovnou se čtyřmi zápasy Ligy národů v jedenácti dnech, a už před nominací mu kvůli zraněnému kotníku vypadl Tomáš Souček.
Dva pilíře najednou
Ztráta Krejčího a Součka současně není jen aritmetický úbytek dvou jmen ze soupisu šestadvaceti nominovaných. Je to zásah do dvou os, na kterých český tým stojí. Krejčí organizuje obranu, rozehrává levou nohou z první linie a nese kapitánskou váhu. Souček drží střed pole fyzickou přítomností a zkušeností z více než sedmdesáti reprezentačních startů. Denia při představování nominace 18. září výslovně říkal, že Krejčí je „perfektní volba pro kapitánskou roli“ a klíčový pro výstavbu hry. O dva dny později je jeho účast ve hře otazníkem.
Čtyři zápasy, které Česko čekají (26. září doma s Chorvatskem, 29. září doma s Anglií, 3. října ve Španělsku a 6. října znovu v Anglii), patří k nejtěžšímu možnému programu. Proti soupeřům z absolutní evropské špičky se automatismy v obraně budují těžko i s kompletním kádrem. Bez dvou hlavních lídrů to bude ještě složitější.
Co vlastně víme, a co ne
Ověřených faktů je zatím málo. Oficiální web Wolverhamptonu cituje Peixota slovy, že hráč něco ucítil a on ho nechtěl vystavovat riziku. Trenér přidal, že neví přesně, co to bude znamenat pro reprezentaci, a doufá, že po mezinárodní pauze bude Krejčí fit na trénink i zápasy. Nejbližší ligový termín Wolves je 10. října na půdě Middlesbrough, to je orientační milník pro klubový návrat.
Informace o lýtku pochází z neoficiálních zdrojů. Není to bezvýznamný detail, protože Krejčí už stejné místo řešil: na podzim 2023 utrpěl zranění lýtka při reprezentačním srazu a sám tehdy mluvil o zhruba třítýdenní absenci. Opakování stejného typu potíží budí pozornost, ale bez lékařské zprávy nelze mluvit o chronickém problému.
Kdo ho nahradí, a dá se vůbec nahradit kus za kus?
V nominaci jsou stopeři Hranáč, Zima, Chaloupek i Tomáš Vlček. Minuty se najdou. Profil levonohého stopera s kapitánskou autoritou a schopností řídit rozehrávku ale jedním jménem nenahradíte, to bude spíš kolektivní záplata.
Zajímavé jméno mimo soupis je Ondřej Kričfaluši. Dvaadvacetiletý obránce v létě přestoupil do Union Saint-Gilloise, v belgické lize už nastupoval v základu proti Anderlechtu i Charleroi a 17. září skóroval v Evropské lize na hřišti Plzně. Denia ho ale vědomě ponechal jednadvacítce, protože i ta má těžké zápasy. Pokud by Krejčí ze srazu definitivně vypadl, Kričfaluši je logické jméno pro dodatečnou úvahu, potvrzené ale zatím nic není.
Kapitánská páska bez majitele
Denia ještě 18. září nechtěl potvrdit, že páska automaticky zůstane Krejčímu, a řekl, že to probere s mužstvem. Pokud teď nedorazí ani Souček, z nominace vycházejí jako nejzkušenější kandidáti Vladimír Coufal s 65 starty a Alex Král se 48. Jde o dedukci z čísel, ne o potvrzené rozhodnutí trenéra.
Komplikací je i kontext Krejčího klubové sezony. Už na jejím startu řešil menší zdravotní zdržení, Peixoto začátkem září zmiňoval, že návrat do sestavy oddálilo drobné zranění. Aktuální výpadek tedy nepřišel po zcela hladkém rozjezdu ročníku.
Wolves derby zvládli i bez něj. Česká reprezentace takový luxus mít nemusí, proti Chorvatsku, Anglii a Španělsku se absence kapitána a hlavního organizátora obrany schovává hůř než v Championship.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl