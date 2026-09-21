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Špatné zprávy z Anglie. Kapitán nároďáku Krejčí je zraněný, vyřadily ho problémy s lýtkem

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Ladislav Krejčí chyběl v nedělním derby Wolverhamptonu s West Bromem kvůli čerstvému svalovému problému. Šest dní před startem reprezentačního srazu je jeho účast nejistá.
Špatné zprávy z Anglie. Kapitán nároďáku Krejčí je zraněný, vyřadily ho problémy s lýtkem

Špatné zprávy z Anglie. Kapitán nároďáku Krejčí je zraněný, vyřadily ho problémy s lýtkem

Zdroj: Wolverhampton Wanderers FC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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