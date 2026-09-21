Grilované maso ztrácí šťavnatost kvůli návyku, který má skoro každý. Stačí přestat tlačit špachtlí a dodržet jedno zlaté pravidlo

Grilování je pro mnohé oblíbenou zábavou, která nabízí příjemný způsob, jak si vychutnat skvělou venkovní atmosféru a zároveň i chutně připravené jídlo. Ať už se jedná o
rodinné grilování nebo víkendové setkání s přáteli, vůně syčícího masa a opékané zeleniny na grilu vytváří tolik ceněnou atmosféru tepla a přátelství. Bohužel i při této činnosti lze udělat řadu chyb, díky nimž není finální výsledek tak dobrý, jak byste si nejspíš představovali. Jaké jsou ty nejčastější? Zlaté pravidlo aneb teplota grilu
Jednou z nejčastějších chyb při grilování je nesprávná regulace teploty. Ať už používáte gril na dřevěné uhlí, plynový nebo elektrický,
udržování správné teploty je zásadní pro dosažení dokonalého propečení, zachycení chutí a zajištění rovnoměrného přípravy jídla. Proto investujte do spolehlivého grilovacího teploměru, abyste mohli přesně sledovat teplotu.
Vždy také pečlivě dodržujte teplotu doporučenou v receptu a před přípravou pokrmů
gril předehřejte na požadovanou úroveň. A samozřejmě také upravte nastavení hořáků nebo rozmístěte dřevěné uhlí tak, abyste připravili správnou tepelnou zónu (přímou nebo nepřímou) pro různé druhy potravin. Nadměrné otáčení potravin
Častým omylem je také představa, že časté obracení nebo otáčení potravin na grilu povede k jejich lepšímu propečení. Ve skutečnosti může nadměrná manipulace s jakýmkoliv pokrmem vést k nerovnoměrnému propečení a ztrátě přirozené šťavnatosti.
Zdroj fotografie: Pixabay
Proto vždy nechte jídlo opékat jen na jedné straně, dokud se na něm neudělají charakteristické černé pruhy od roštu, a pak ho jednou otočte.
Na pokrm také nikdy netlačte špachtlí, protože byste z něj mohli vytlačit všechnu chutnou šťávu. U větších kusů masa, jako jsou steaky nebo kuřecí prsa, pak položte na gril poklop, který udrží teplo a zajistí jejich rovnoměrné propečení. Špatná údržba je také problém
Mnoho milovníků grilování bohužel také
přehlíží důležitost správné údržby grilu, která může výrazně ovlivnit chuť a bezpečnost pokrmů. Pravidelné čištění grilovacích roštů před a po každém použití je proto nezbytné – efektivně zabrání usazování zbytků a množení nebezpečných bakterií. U plynových grilů kontrolujte a čistěte trubky hořáků a u grilů na dřevěné uhlí odstraňujte popel a nečistoty. Dobře udržovaný gril nejen zvýrazní chuť pokrmů, ale také prodlouží životnost zařízení. Zdroj fotografie: Pixabay Nedostatečný předehřev grilu
Častou chybou, která může vést k nerovnoměrnému grilování a obtížnému dosažení požadovaného propečení, je spěšné grilování bez předehřátí grilu. Zapamatujte si proto jedno zlaté pravidlo, které říká, že před položením pokrmu na rošty je dobré nechat gril alespoň 10 až 15 minut rozehřát.
Zanedbání doby odpočinku
Po dokonalé přípravě mnoho milovníků grilovaných pokrmů svá jídla ihned servíruje. To je ale velká chyba, která často vede ke ztrátě šťavnatosti a křehkosti. Před podáváním proto vždy nechte grilovaný pokrm několik minut odpočívat (nejlépe zabalený v alobalu). Odpočinek umožní, aby se šťávy znovu rozlily do celého pokrmu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři