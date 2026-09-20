Vědci pořídili nejdetailnější pohled na Slunce. Mezi „zrníčky“ našli víry, které jsme předpovídali desítky let, ale nikdy neviděli

Když se podíváte dost blízko, „zrníčka“ přestanou být zrníčky
Na běžných snímcích působí viditelný povrch Slunce skoro jako vroucí kaše. Je pokrytý granulemi – světlými oblastmi, v nichž horké plazma stoupá vzhůru, a tmavšími okraji, kde chladnější materiál klesá zpět do hlubších vrstev.
Jedna taková granule může mít velikost kolem tisíce kilometrů. Proti Zemi je tedy stále obrovská, ale na Slunci jde o běžnou jemnou strukturu.
Daniel K. Inouye Solar Telescope na Havaji se nyní podíval ještě mnohem blíž. Jeho čtyřmetrové zrcadlo a speciální kamera zachytily 14. dubna 2025 oblast fotosféry poblíž aktivní oblasti NOAA 14060 s efektivním prostorovým rozlišením přibližně 19 kilometrů.
Celé pozorované pole zabíralo asi 5 800 × 4 350 kilometrů, tedy plochu větší než značná část Evropy. Na Slunci však představovalo jen nepatrný výřez. A právě v něm se ukázalo něco, co předchozí dalekohledy nedokázaly spolehlivě rozlišit. Okraje magnetických struktur nebyly hladké. Byly poseté drobnými víry.
Víry, které fyzika zná už od 19. století
Jev dostal jméno po dvou fyzicích – Williamu Thomsonovi, pozdějším lordu Kelvinovi, a Hermannu von Helmholtzovi.
Kelvinova–Helmholtzova nestabilita vzniká tam, kde se dvě vrstvy tekutiny nebo plynu pohybují vedle sebe různými rychlostmi. Rozdíl jejich pohybu může rozhraní zvlnit a postupně stočit do charakteristických rolí a vírů. Možná jste tento jev už někdy viděli, aniž jste znali jeho jméno.
Občas vytvoří na obloze řadu neobvyklých mraků připomínajících lámavé mořské vlny. Objevuje se v oceánech, atmosférách planet i na rozhraní slunečního větru a magnetosfér.
Slunce je navíc tvořeno plazmatem, které se v mnoha ohledech chová jako tekutina ovlivňovaná magnetickým polem. Fyzici proto už dávno předpokládali, že Kelvinovy–Helmholtzovy nestability musí vznikat také na hranicích různě proudícího slunečního plazmatu. Problém nebyl v teorii. Problém byl, že jsme je ve fotosféře nedokázali vidět.
Snímek Slunce ve vysokém rozlišení na vlnové délce 416 nanometrů, pořízený Slunečním teleskopem Inouye. Credit: NSF/NSO/AURA/MPS, CC BY 4.0
Nejmenší mají rozměry menšího města
Nová časová série trvala jen přibližně tři minuty, ale teleskop pořizoval rekonstruované snímky s kadencí přibližně 2,7 sekundy. Vědci tak nesledovali jednu nehybnou fotografii, ale skutečný pohyb slunečního povrchu.
Na hranicích koncentrací magnetického pole se začaly objevovat pravidelné zvlněné struktury, které rostly, stáčely se a vytvářely víry.
Tým analyzoval 47 takových oblastí. Typická vzdálenost mezi jednotlivými víry byla kolem 65 kilometrů, přičemž pozorované struktury se pohybovaly přibližně od 25 do 170 kilometrů. Na pozemské poměry jsou to rozměry měst a regionů. Na Slunci jde o téměř mikroskopické detaily.
Některé nejmenší víry se navíc pohybovaly velmi blízko samotné rozlišovací schopnosti teleskopu. Autoři proto opatrně upozorňují, že ještě menší struktury mohou existovat také – jen jsme znovu narazili na hranici toho, co dokážeme pozorovat.
Plasma se kolem magnetických struktur doslova smýká
Aby vědci ověřili, že se skutečně dívají na Kelvinovy–Helmholtzovy nestability a ne jen na něco, co jim je náhodou podobné, spojili pozorování s detailními magnetohydrodynamickými simulacemi. Ty ukázaly klíčový mechanismus.
Granulární proudění přivádí plazma směrem k oblastem se silným magnetickým polem. Podél jejich okrajů se pak vytváří prudký rozdíl horizontální rychlosti – takzvaný smyk. Právě takové podmínky Kelvinova–Helmholtzova nestabilita miluje.
Magnetické pole sice dokáže některé typy nestabilit potlačovat, ale v tomto případě je orientované převážně svisle, zatímco smyk proudění probíhá horizontálně. Stabilizační účinek tak není dostatečný a rozhraní se začne kroutit. Simulace vytvořily struktury nápadně podobné těm skutečně pozorovaným. Teorie, numerický model a teleskopický obraz se poprvé potkaly na stejném jevu.
Výřez zde zachycuje detail malé části slunečního povrchu s charakteristickým vírem nestabilit Kelvina-Helmholtze (KHI), který má rozměry pouhých desítek kilometrů. Credit: NSF/NSO/AURA/MPS, CC BY 4.0
Na Slunci jsme možná přehlíželi celé patro turbulence
Víry nezůstávají dlouho jednoduché a uhlazené. Jak rostou, mohou se spojovat, deformovat a vytvářet další, ještě menší víry. V simulacích se na okrajích větších struktur rodily sekundární Kelvinovy–Helmholtzovy nestability, takže celý proces začal připomínat turbulentní kaskádu.
Energie velkého proudění se přelévá do stále menších měřítek, až ji nakonec mohou rozptýlit procesy, které na původní škále téměř nebyly vidět. Právě to je pro sluneční fyziku důležité.
Turbulence není jen vizuální nepořádek. Přenáší hmotu, energii, hybnost a magnetický tok. Nově objevené víry mohou promíchávat magnetizované a méně magnetizované plazma a měnit způsob, jakým energie prochází fotosférou. A tím se dostáváme k jedné z největších dlouhodobých záhad Slunce.
Povrch má tisíce stupňů. Koróna miliony. Proč?
Viditelná fotosféra Slunce má teplotu kolem 5 800 kelvinů. Nad ní se ale rozprostírá koróna, jejíž plazma může mít teploty přes milion kelvinů. Na první pohled je to zvláštní. Člověk by intuitivně čekal, že čím dál se dostane od zdroje tepla uvnitř Slunce, tím bude prostředí chladnější. Jenže koróna je mnohonásobně teplejší než povrch pod ní.
Fyzici už dlouho vědí, že klíčem musí být přenos a uvolňování magnetické energie. Otázka zní, jak přesně se energie z nižších vrstev do koróny dostává a jak se tam mění v teplo. Kelvinovy–Helmholtzovy víry mohou být jedním z článků tohoto řetězce. Neznamená to, že právě vyřešily problém ohřevu koróny. Mohou ale dělat něco, co je pro jeho vysvětlení velmi užitečné.
Víry mohou zamotávat magnetické pole
Magnetické struktury, které vidíme ve vyšších vrstvách sluneční atmosféry – smyčky, protuberance nebo spikule – jsou svými „kořeny“ ukotvené ve fotosféře. Pokud se jejich základna neustále pohybuje, kroutí a víří, magnetické siločáry se mohou zaplétat. Tento proces se označuje jako magnetic flux braiding, tedy jakési splétání magnetického toku.
Zamotaný magnetický systém ukládá energii. Když se jeho konfigurace později přeskupí prostřednictvím magnetické rekonekce nebo jiných procesů, část této energie se může uvolnit ve formě tepla, vln nebo erupčních jevů.
Právě drobné, všudypřítomné víry by mohly magnetickému poli neustále dodávat další zákruty. Otázka, na kterou zatím odpověď nemáme, zní: je jich dost a přenesou dost energie? To budou muset ukázat další pozorování a modely.
A možná pod povrchem není magnetické pole tak kompaktní, jak vypadá
Simulace odhalily ještě jednu zajímavost. Na viditelném povrchu může magnetická oblast vypadat jako relativně souvislá struktura. O několik set kilometrů hlouběji ale Kelvinovy–Helmholtzovy víry magnetické pole fragmentují na několik oddělených vláken.
Jeden „kus“ magnetického pole, který vidíme nahoře, tedy může být pod povrchem složený z více jemnějších struktur. To je důležité pro představu o tom, jak magnetické pole Slunce prochází mezi konvektivním nitrem, fotosférou a vyšší atmosférou. Zároveň je to hezká připomínka limitů našeho pohledu.
Na Slunci totiž nevidíme objekty tak, jak bychom viděli skálu položenou na stole. Pozorujeme světlo vznikající v určité vrstvě plazmatu a snažíme se z něj rekonstruovat trojrozměrný dynamický systém.
Každé zvýšení rozlišení může ukázat, že jednoduchý obraz, který jsme považovali za skutečnost, byl jen důsledkem příliš rozmazaných dat.
Šest kilometrů na pixel není totéž jako vidět šestikilometrový objekt
Právě u těchto snímků stojí za to rozlišovat ještě jeden detail. Data byla vzorkována přibližně po šesti kilometrech na pixel. To ale neznamená, že teleskop dokáže spolehlivě rozlišit dvě struktury vzdálené šest kilometrů. Skutečné prostorové rozlišení bylo kolem 19 kilometrů, což odpovídá teoretickému limitu čtyřmetrového teleskopu při použité vlnové délce 416 nanometrů.
Je to podobné jako u fotografie s obrovským počtem pixelů pořízené rozostřeným objektivem: samotný počet bodů ještě neurčuje, kolik skutečného detailu obsahují.
Právě hranice kolem dvaceti kilometrů byla ale dostatečná k tomu, aby se doposud hladké okraje magnetických struktur rozpadly na řadu malých vírů. Někdy tedy nový objev nepotřebuje nový fyzikální zákon. Stačí lepší oči.
Teleskop nehledal víry. Jen se podíval dost ostře
Na celém příběhu je možná nejhezčí právě způsob objevu. Tým se původně nevydal cíleně hledat Kelvinovy–Helmholtzovy nestability. Experiment měl ověřit, jak efektivně se lze dostat k difrakčnímu limitu Inouyeho teleskopu a vytěžit z něj maximum prostorového rozlišení. Podařilo se. A v datech, která díky tomu vznikla, se objevila fyzika, na niž experiment původně ani necílil.
To je jeden z klasických způsobů, jak věda postupuje. Něco teoreticky známe, modely říkají, že by to mělo existovat, ale příroda je příliš malá, rychlá, vzdálená nebo slabá na to, abychom ji mohli sledovat přímo. Pak se přístroj zlepší. A najednou se to, co desítky let existovalo jen v rovnicích a simulacích, objeví přímo na snímku.
Slunce pozorujeme od chvíle, kdy lidé poprvé zvedli oči k obloze. Dalekohledem ho studujeme přes čtyři století. Přesto stačilo zvětšit jeho povrch ještě o několik úrovní detailu a našli jsme proces, který tam pravděpodobně probíhal celou dobu.
Nezměnilo se Slunce.
Jen jsme se na něj poprvé dokázali podívat dost zblízka.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Nature – Ubiquitous Kelvin–Helmholtz instabilities driving plasma mixing on the Sun [2], DOI 10.1038/s41586-026-10871-3 [3], National Solar Observatory – NSF Inouye Solar Telescope enables major discovery of a hidden solar process [4], National Solar Observatory – Daniel K. Inouye Solar Telescope [5]. img ai generated