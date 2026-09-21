Lotos přežije stovky let jako semeno a jeho listy odpuzují vodu i špínu. V Česku roste i v obyčejné zahradní kádi

V roce 1982 publikoval časopis
Nature studii, která dodnes budí údiv: radiokarbonově datované semeno lotosu z čínského Pulantien vyklíčilo po zhruba čtyřech a půl století. Žádná jiná kulturní rostlina se ničím podobným pochlubit nemůže. A právě tahle botanická anomálie roste, při troše péče, i v české zahradě. Ne jako bezstarostný leknín, ale jako řízená exotika v široké kádi na slunném místě. Semeno, které přečká staletí
Proč lotos vydrží klíčivý tak absurdně dlouho, zatímco semínka rajčat ztratí životaschopnost za pár let? Odpověď neleží v jedné zázračné látce, ale v celé architektuře obalu. Perikarp lotosového semene je mimořádně tvrdý, chemicky odolný a nepropouští vodu; kombinace celulózy, ligninu a voskové vrstvy vytváří bariéru proti vodě, UV záření i patogenům. Studie z roku 2025 v
Journal of Experimental Botany potvrdila, že klíčovou roli hrají i sekundární metabolity uložené přímo v obalu.
Pro pěstitele z toho plyne jeden praktický důsledek: semeno bez mechanického narušení klíčí velmi neochotně. Proto se před výsevem skarifikuje, obrousí se nebo nařízne tvrdý obal, aby se k embryu dostala voda. Bez tohoto kroku můžete čekat týdny. Nebo staletí.
List, po kterém stéká všechno
Lotosový list vypadá, jako by odpuzoval realitu. Kapka vody se na něm nerozprostře, ale stočí do kuličky a odvalí se pryč, a vezme s sebou prach, pylová zrna i drobné nečistoty. Botanici Wilhelm Barthlott a Christoph Neinhuis tento jev v roce 1997 popsali v časopise
Planta a dali mu jméno, které se od té doby používá i v materiálovém inženýrství: lotosový efekt.
Nejde o hladkost. Právě naopak. Povrch listu je pokrytý drobnými papilami a na nich sedí hustá vrstva ještě menších voskových tubulů. Kapka se dotýká jen zlomku plochy, přilnavost je minimální a gravitace udělá zbytek. Princip funguje tak spolehlivě, že ho dnes kopírují výrobci fasádních nátěrů, například StoColor Lotusan přímo pracuje s licencovanou „Lotus-Effect® Technology“ a slibuje samočištění deštěm.
Káď, slunce a správná hloubka
Pěstování lotosu v Česku stojí na čtyřech pilířích: plné slunce, široká nádoba, těžký substrát a teplá voda.
Nádoba: Široká a spíš mělká. Pro menší kultivary stačí minimálně 20 litrů, ale s každým litrem navíc klesá náročnost péče. Pro větší druhy počítejte s 57–95 litry. Šířka je důležitější než hloubka, lotos potřebuje prostor pro horizontální růst oddenku. Substrát: Těžká jílovitá nebo hlinitá zemina. Žádný lehký zahradnický substrát, ten by vyplavala voda. Hloubka vody: Oddenek sázejte vodorovně těsně pod povrch substrátu. Zpočátku stačí asi 15 cm vody nad nádobou, postupně zvyšujte na 40–60 cm. U miniaturních „bowl“ kultivarů vystačíte s 10–22 cm. Teplota: Voda pravidelně nad 20 °C, ideálně 21–30 °C. Pro květy potřebuje lotos dva až tři měsíce v rozmezí 24–29 °C. České léto to v dobrém roce splní, ale chladné a deštivé roky znamenají listy bez jediného květu.
Zásadní pravidlo: lotos vždy držte v kontejneru. Bez něj dokáže ovládnout celou vodní plochu, a z okrasné rostliny se tak rázem stane invazní problém.
Zimování: klíčová disciplína
Tady se rozhoduje, jestli lotos v české zahradě přežije, nebo skončí jako sezonní experiment. Oddenek nesmí promrznout. V běžné zahradní kádi, která v lednu promrzne až ke dnu, to znamená jedinou bezpečnou cestu: na podzim seříznout nadzemní část, nádobu vyndat a přenést do bezmrazé místnosti (garáže, sklepa, temperovaného skleníku). Oddenek udržujte mírně vlhký, ne mokrý.
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Pokud máte hlubší jezírko, lze nádobu potopit pod zónu promrznutí. Ale v kádi o průměru 60 cm a hloubce 40 cm? Počítejte s přenášením. Při poklesech pod −10 °C je to podle evropských pěstitelských zdrojů nutnost.
Semena, nebo oddenek? A kde je sehnat
Začátečníkům jednoznačně doporučujeme oddenek. Ze semene lotos první sezonu většinou vytvoří jen listy a kvete až druhý rok, pokud vůbec. Oddenek pojmenovaného kultivaru může kvést už za 45–90 dní a máte jistotu, co vlastně pěstujete.
V Česku se snáz shánějí semena: na Semeništi stálo balení 2–5 kusů zhruba 31–58 Kč, na Heurece dva kusy za 54 Kč. Pojmenované oddenky jsou v českém retailu vzácné. Spolehlivější cesta vede přes zahraniční specialisty, německý Nymphaion nabízí malé kultivary jako holé oddenky typicky za 830–920 Kč. Pro káď se hodí miniaturní odrůdy: „Joyfull Eyes“ (10 cm vody, mrazuvzdornost do zóny 7) nebo „Schalenlotos von Jiao Ke“ (30 cm vody, zóna 7). Kdo hledá vyšší odolnost, může sáhnout po lotosu žlutém, který zvládá až zónu USDA 4.
A ještě bonus, který málokdo čeká: jedlé jsou prakticky všechny části rostliny. Semena obsahují kolem 60 % škrobu a 17 % bílkovin, oddenky se vaří podobně jako brambory. V Asii je lotos běžná potravina, zatímco v Česku zatím spíš kuriozita pro odvážné kuchaře.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková