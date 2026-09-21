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Lotos přežije stovky let jako semeno a jeho listy odpuzují vodu i špínu. V Česku roste i v obyčejné zahradní kádi

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Semeno lotosu vyklíčilo po 466 letech v České republice. A rostlina, která tohle dokáže, může růst i ve vaší zahradní kádi, pokud víte jak na to.
Lotos přežije stovky let jako semeno a jeho listy odpuzují vodu i špínu. V Česku roste i v obyčejné zahradní kádi

Lotos přežije stovky let jako semeno a jeho listy odpuzují vodu i špínu. V Česku roste i v obyčejné zahradní kádi

Zdroj: Foto: Public Domain Pictures
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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