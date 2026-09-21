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Teplárna v Liberci zahajuje topnou sezónu. Dřív než loni

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O tři dny dřív než loni zahajuje letos Teplárna Liberec novou topnou sezónu. Zatímco loni začala dodávky tepelné energie pro vytápění postupně spouštět 24. září, letos s tím začíná už dnes.
Teplárna v Liberci zahajuje topnou sezónu. Dřív než loni

Teplárna v Liberci zahajuje topnou sezónu. Dřív než loni

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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