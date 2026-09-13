Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Houbaření není jen procházka. Je to náročný sportovní trénink, aniž o tom víme

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pár kroků, zastavení, dřep, předklon a zase několik metrů chůze. Houbaření vypadá jako poklidná procházka, tělo ale v lese dostává zabrat jinak než při běžné chůzi. Nejvíc to mohou pocítit chodidla, kotníky, stehna a záda.
Houbaření není jen procházka. Je to náročný sportovní trénink, aniž o tom víme

Houbaření není jen procházka. Je to náročný sportovní trénink, aniž o tom víme

Zdroj: Helena Révay
Reklama
Další články z Hradecká Drbna
KVÍZ: Poznáte českého interpreta podle názvu písně?
KVÍZ: Poznáte českého interpreta podle názvu písně?
Klicperovo divadlo vrací na jeviště úspěšnou inscenaci Hana
Klicperovo divadlo vrací na jeviště úspěšnou inscenaci Hana

Po více než roční pauze se do královéhradeckého Klicperova divadla vrací jedna z jeho dlouhodobě...

Cyklistický víkend v Hradci vrcholí. Dnes Stříbrňák, zítra centrum města
Cyklistický víkend v Hradci vrcholí. Dnes Stříbrňák, zítra centrum města

Hradec Králové dnes patří cyklistům. U Stříbrného rybníka odstartuje Road Stage Hradec Králové, v neděli se...

Wartburgy obsadí Správčák. Vyrazí i na zámek
Wartburgy obsadí Správčák. Vyrazí i na zámek

Hradec a okolí na chvíli ovládnou dvoutakty. Dneska se na Správčáku sjedou historické vozy Wartburg, které...

FOTO: Ve Dvoře se vylíhlo deset krajt. Jednou mohou pozřít i divoké prase
FOTO: Ve Dvoře se vylíhlo deset krajt. Jednou mohou pozřít i divoké prase

V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem se poprvé narodily krajty písmenkové. Jde o největší hady Afriky, v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

Všechny články tohoto autora →
Hradecká Drbna
Další články z kategorie Králověhradecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKrálověhradecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.