Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Na Lesné vysvětili kostel Marie Restituty. Oltář ukrývá ostatky světců

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Několik stovek věřících v neděli zaplnilo kostel blahoslavené Marie Restituty v Brně-Lesné. Chrám, který slouží věřícím od roku 2020, nyní po dokončení potřebného vybavení slavnostně vysvětil brněnský biskup Pavel Konzbul. Stavbu za 137,5 milionu korun zaplatily dary věřících.
Na Lesné vysvětili kostel Marie Restituty. Oltář ukrývá ostatky světců

Na Lesné vysvětili kostel Marie Restituty. Oltář ukrývá ostatky světců

Zdroj: Karel Pažourek, via Wikimedia Commons
Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Hokejisté brněnské Komety porazili Hradec Králové 3:1 a mají první body v sezoně
Hokejisté brněnské Komety porazili Hradec Králové 3:1 a mají první body v sezoně
Motorkář zemřel při nehodě na Znojemsku. Při předjíždění se srazil s autem
Motorkář zemřel při nehodě na Znojemsku. Při předjíždění se srazil s autem

Tragicky skončila dnes odpoledne nehoda u Chvalovic na Znojemsku. Motorkář se podle prvotních informací při...

Motorkář ujížděl policistům přes 140 v obci. Má zákaz řízení do roku 2034
Motorkář ujížděl policistům přes 140 v obci. Má zákaz řízení do roku 2034

Motorkář na Znojemsku ujížděl policistům rychlostí přes 140 kilometrů v hodině v obci. Hlídka ho nakonec...

Vojenský výcvik ve Vyškově zahájilo 821 nováčků, dvakrát více než loni
Vojenský výcvik ve Vyškově zahájilo 821 nováčků, dvakrát více než loni

Vojenská akademie ve Vyškově zažila největší nástup do kurzu základní přípravy od profesionalizace české...

Tragický požár na Vyškovsku. Žena se nadýchala zplodin a zemřela
Tragický požár na Vyškovsku. Žena se nadýchala zplodin a zemřela

Tragicky skončil dnešní požár rodinného domu v Hruškách na Vyškovsku. Dva lidé se nadýchali zplodin hoření,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.