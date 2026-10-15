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Vláčení zraněných krav i bodání tyčí. Spolek zveřejnil záběry z jatek v Albeři

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Dennívýzva
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Na jatkách v Albeři na Jindřichohradecku natočil spolek Zvířata nejíme těžce zraněné krávy vláčené po zemi i bezohledné zacházení zaměstnanců. Stalo se to přesto, že jatka podléhají kamerovému dohledu. Spolek před jatky uspořádal demonstraci a požaduje, aby záznamy z jatek byly veřejně dostupné.
Vláčení zraněných krav i bodání tyčí. Spolek zveřejnil záběry z jatek v Albeři

Vláčení zraněných krav i bodání tyčí. Spolek zveřejnil záběry z jatek v Albeři

Zdroj: Spolek Zvířata nejíme
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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