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Venkov potřebuje mladé praktické lékaře, generační výměna je nevyhnutelná

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Čeští praktici stárnou a zejména na venkově je stále obtížnější najít za odcházející doktory náhradu. Mladá generace přitom o všeobecné praktické lékařství zájem má, ale za jiných podmínek, než jsou ty stávající. Upřednostňuje práci v týmu, kvalitní zázemí a možnost dalšího vzdělávání.
Venkov potřebuje mladé praktické lékaře, generační výměna je nevyhnutelná

Venkov potřebuje mladé praktické lékaře, generační výměna je nevyhnutelná

Zdroj: cd70f0c77d817250ebcae54aded68b6f/2149355001.jpeg
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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