Venkov potřebuje mladé praktické lékaře, generační výměna je nevyhnutelná

Čeští praktici stárnou a zejména na venkově je stále obtížnější najít za odcházející doktory náhradu. Mladá generace přitom o všeobecné praktické lékařství zájem má, ale za jiných podmínek, než jsou ty stávající. Upřednostňuje práci v týmu, kvalitní zázemí a možnost dalšího vzdělávání.
Na tyto potřeby reaguje tříletý projekt, který mimo jiné studentům medicíny přibližuje práci v regionech a současně podporuje vzdělávání lékařů, školitelů a sester. Jeho průběh a předběžné výsledky představí odborníci na XLV. výroční konferenci Společnosti všeobecného lékařství, která začíná 4. listopadu v Karlových Varech.
Přes 40 % všeobecných praktických lékařů je starších 60 let a blíží se jejich odchod do důchodu, generační obměna oboru je nevyhnutelná. O práci mimo velká města by za vhodných podmínek uvažovala více než polovina mladých lékařů. Vedle finanční podpory je pro ně důležitá podpora rodinného života – zajištění škol a školek pro jejich děti, kvalifikované práce pro jejich partnera/partnerku a dostupnost specializované péče. „Mladí lékaři o praxi na venkově zájem mají. Nemůžeme ale očekávat, že automaticky převezmou ordinaci ve stejné podobě, v jaké fungovala posledních třicet let. Přibližně 65 % mladých praktiků preferuje týmovou praxi a až 80 % by chtělo pracovat na částečný úvazek. Pokud chceme zachovat dostupnost péče na venkově, musíme tomu přizpůsobit také fungování ordinací,“ vysvětluje MUDr. David Halata, Ph.D., předseda Pracovní skupiny venkovského lékařství SVL ČLS JEP, President-elect evropské organizace venkovského lékařství EURIPA a spoluautor projektu.
Jedním z hlavních cílů projektu je ukázat studentům medicíny a mladým lékařům v přípravě, jak vypadá práce praktika mimo velká města. Prostřednictvím seminářů na lékařských fakultách se medici seznamují s venkovským lékařstvím a během týdenních stáží poznávají každodenní fungování ordinací pod vedením zkušených praktiků. Dosud se v rámci projektu uskutečnilo 15 seminářů pro 579 studentů a 154 stáží v síti 35 školicích ordinací. „Průběžné výsledky ukazují, že po absolvování stáže vzrostl podíl mediků a mladých lékařů ochotných uvažovat o práci na venkově z 60 na 80 %. Projekt počítá celkem se 450 studentskými stážemi. Pro některé je to první příležitost, jak poznat fungování ordinace na venkově. Vidí, jaké spektrum zdravotních problémů musí praktik v regionu zvládnout a jak je důležitý vztah s pacienty. Právě taková zkušenost může zásadně změnit jejich pohled na budoucí kariéru,“ říká MUDr. Kateřina Javorská, Ph.D., členka výboru Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP a spoluautorka projektu.
Projekt se však nezaměřuje pouze na studenty. Kromě vzdělávání budoucích všeobecných praktických lékařů podporuje také vzdělávání praktických lékařů pro děti a dorost, lékařů školitelů a sester. Do jednotlivých klíčových aktivit projektu se zapojují zdravotníci ze všech krajů Česka. Evropská platforma Rural Pact projekt letos zařadila mezi příklady dobré praxe v pokusu o zajištění generační obměny zdravotníků ve venkovských oblastech.
„Projekt komplexně cílí na klíčové aspekty problematiky získávání a udržení zdravotnické pracovní síly v regionech, proto má potenciál pro změnu. Zde je velmi důležitá komunikace potřeb jednotlivých aktérů a podpora na meziresortní i lokální úrovni,“ uzavírá doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.