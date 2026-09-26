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Velký test kečupů 2026: Porovnali jsme cenu a složení 10 výrobků z českých obchodů. Výsledky nás pořádně zaskočily

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Kečup je stálice českých lednic, ale rozdíly mezi jednotlivými lahvemi jsou překvapivě velké. Otestovali jsme deset variant.
Velký test kečupů 2026

Velký test kečupů 2026

Zdroj: Regál s kečupy v obchodě. | Foto: Cooky.cz - Jan Dalecký
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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