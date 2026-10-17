Velký test instantních káv 2026: 10 výrobků muselo obhájit svou cenu. Vítěz není ani zdaleka nejdražší

má jednu obrovskou výhodu: stačí lžička prášku, horká voda a během několika vteřin je hotovo. Nemusíte mlít zrna, čistit kávovar ani řešit správnou Instantní káva extrakci. Za pohodlí se ale někdy platí kompromisem v chuti. V našem výběru najdeme jak levné základní kávy za méně než 1 000 korun za kilogram, tak prémiovější výrobky, u kterých cena za kilo překračuje 2 500 korun. Vyšší cena automaticky ale neznamená lepší kávu. Jak se instantní káva vyrábí?
Na začátku je stejná surovina jako u klasické kávy, a to
kávová zrna. Ta se nejprve upraží a následně namelou. Z namleté kávy se potom pomocí horké vody získá koncentrovaný kávový extrakt. Z něj se musí odstranit voda, aby vznikly granule nebo prášek, který se po zalití znovu rozpustí.
Používají se především dvě metody.
Sušení rozprašováním spočívá v rozprášení extraktu do horkého vzduchu, který vodu velmi rychle odpaří. Druhou možností je vymrazování (freeze-drying): extrakt se zmrazí, rozdrobí a ve vakuu se z něj odstraní voda sublimací. Tato metoda bývá dražší, ale obecně umožňuje lépe zachovat aroma a vlastnosti kávy. A kde se vlastně káva pěstuje?
Kávovník potřebuje teplé klima a pěstuje se především v tropických oblastech. Kávové „bobule“ neboli třešně se po dozrání sklízejí ručně nebo mechanicky. Následuje zpracování, při kterém se odstraní dužina a další části plodu, semena se usuší, vytřídí a následně putují k pražení. Způsob zpracování zelené kávy přitom může výrazně ovlivnit její výslednou chuť.
Pro instantní kávu se používá jak
Arabica, ceněná pro jemnější a aromatičtější profil, tak Robusta, která bývá hořčí, méně kyselá a obsahuje více kofeinu. Robusta je také důležitou surovinou právě pro instantní kávu. Je instantní káva zdravá?
Dobrá zpráva je, že instantní káva není automaticky „horší“ než klasická. Obsahuje antioxidanty a některé prospěšné látky a podle Healthline může mít podobné potenciální zdravotní přínosy jako běžná káva. Výzkum spojuje pravidelnou konzumaci kávy například s nižším rizikem diabetu 2. typu a některých onemocnění jater či neurodegenerativních onemocnění.
Instantní káva navíc obvykle obsahuje
méně kofeinu než běžně připravená káva, přibližně 30 – 90 mg na šálek podle množství použité kávy. Pro citlivější jedince to může být výhoda. Na druhou stranu kofein může u některých lidí způsobovat neklid, úzkost nebo problémy se spánkem.
Za zmínku stojí také akrylamid, který vzniká při pražení. Instantní káva ho může obsahovat více než klasicky připravená, podle Healthline až zhruba dvojnásobné množství. Přesto jsou běžné dávky z kávy výrazně pod množstvím, které by podle dostupných údajů mělo představovat důvod k obavám.
Při hodnocení proto není důvod instantní kávu automaticky zatracovat. Pokud vám chutná, pijete ji bez velkého množství cukru a nepřeháníte to s kofeinem, může být naprosto rozumnou součástí jídelníčku. 1. Perla Bio Aroma instantní káva | 100 g
129,90 Kč | 1 299 Kč/kg
Tato káva je zajímavá už tím, že kombinuje
100% Arabicu, bio původ a sušení mrazem. Právě poslední vlastnost je pro nás velkým plusem, vymrazování je šetrný způsob sušení, který dokáže dobře zachovat chuťové a aromatické vlastnosti. V šálku bychom čekali jemnější, voňavější profil bez výrazné hrubé hořkosti typické pro levnější rozpustné kávy. Velmi dobrý je také poměr ceny a kvality. Nevýhodou je pouze menší stogramové balení, takže při každodenním pití mizí poměrně rychle.
Verdikt: Výborný poměr ceny, původu a zpracování. Foto: Jan Dalecký / Cooky.cz, Velký test instantních káv 2026 2. Perla Intenza instantní káva | 200 g
169 Kč | 845 Kč/kg
Jedno z největších překvapení testu.
100% Arabica, původ Brazílie a k tomu vůbec nejnižší cena za kilogram ze všech hodnocených káv. Výrobce popisuje výraznou a intenzivní chuť s tóny karamelu a ovoce, což naznačuje plnější a zajímavější šálek než u základních instantních směsí. Plus představuje také certifikace Rainforest Alliance zaměřená na udržitelnější pěstování. Slabší stránkou je, že z dodaných informací nevíme, jakou konkrétní metodou byla káva sušena, takže v tomto ohledu nemá takovou výhodu jako mrazem sušená Perla Bio.
Verdikt: Skvělá koupě, pokud chcete hodně kávy za málo peněz. 3. Nescafé Gold Barista instantní káva | 180 g
319 Kč | 1 772,22 Kč/kg
Tady už se dostáváme do prémiovější kategorie. Nescafé Gold Barista kombinuje
95 % rozpustné kávy a 5 % jemně mleté pražené kávy, což má dodat šálku výraznější aroma a pocitově bližší charakter čerstvě připravené kávy. Zajímavá je i crema na povrchu. Na druhou stranu cena je poměrně vysoká, což zde nevyváží drobný přídavek mleté pražené kávy.
Verdikt: Velmi povedená instantní káva pro ty, kteří chtějí intenzivnější zážitek. 4. Jacobs Krönung instantní káva | 200 g
289 Kč | 1 445 Kč/kg
Jacobs Krönung sází na klasickou, výraznou kávovou chuť a podle výrobce je zpracována
metodou vymrazování. To je důležitý bod ve prospěch tohoto výrobku, protože freeze-drying obecně pomáhá zachovávat aroma. V šálku by proto měla působit plněji a aromatičtěji než běžné rozpustné kávy. Cena už je vyšší, ale pořád nepůsobí vzhledem k 200gramovému balení přehnaně.
Verdikt: Solidní klasika s velmi dobrým zpracováním.
Zázrak z instantní kávy: Ledová káva s pěnou, co vás osvěží jako letní vánek 5. Nescafé Gold instantní káva | 200 g
319 Kč | 1 595 Kč/kg
Gold je dlouhodobě známá prémiovější řada Nescafé a tato varianta se snaží chuť posunout použitím velmi jemně mletých zrn Arabica. Výsledkem by měl být voňavější a kulatější šálek než u základního Nescafé Crema. Plus představuje čisté složení,
100% rozpustná káva bez dalších přísad. Největším mínusem je ovšem cena: za 200 gramů zaplatíte stejně jako za Baristu, přestože Barista nabízí zajímavější kombinaci rozpustné a mleté kávy.
Verdikt: Kvalitní, ale cenově už poměrně ambiciózní. Foto: Jan Dalecký / Cooky.cz, Velký test instantních káv 2026 6. Nescafé Crema instantní káva | 200 g
139,90 Kč | 699,50 Kč/kg
Jednoznačný favorit pro milovníky
levné a jednoduché kávy. Cena je ve srovnání s ostatními opravdu příznivá a 200gramové balení vydrží dlouho. Výrobce slibuje intenzivní chuť a vrstvu cremy, takže jde o kávu zaměřenou spíš na výraznější ranní šálek než na jemné degustování. Ve srovnání s prémiovými Arabica kávami lze čekat jednodušší aroma a méně vrstevnatou chuť. Na běžné každodenní pití ale dává smysl.
Verdikt: Nejlepší levná volba. 7. Tchibo Gold Selection instantní káva | 200 g
269 Kč | 1 345 Kč/kg
Tchibo nabízí intenzivní a bohatou instantní kávu, která bude pravděpodobně vyhovovat těm, kteří mají rádi silnější ranní šálek. Cenově se pohybuje uprostřed testu a 200gramové balení je praktické. Problém je, že o konkrétním složení ani podílu Arabicy/Robusty se z poskytnutých údajů mnoho nedozvíme. Ve srovnání s kávami, které jasně uvádějí 100% Arabicu nebo způsob sušení, tak působí trochu anonymněji.
Verdikt: Příjemný střed, ale ničím výrazně nepřekvapí. 8. Davidoff Fine Aroma instantní káva | 100 g
259 Kč | 2 590 Kč/kg
Tady platíte hlavně za
100% Arabicu a prémiové jméno. Kolumbijská Arabica je sama o sobě velmi sympatická surovina a slibuje jemnější, aromatičtější charakter. Jenže 100gramové balení za 259 korun znamená zdaleka nejvyšší cenu za kilogram v celém testu. Bez informace o způsobu sušení navíc nemáme důvod přisuzovat jí automaticky lepší výsledky než levnější konkurenci.
Verdikt: Potenciálně výborná káva, ale za velmi vysokou cenu. 9. Jacobs Velvet Crema instantní káva | 200 g
229 Kč | 1 145 Kč/kg
Jacobs Velvet Crema cílí především na
sametovou pěnu a výraznou chuť. Je to tedy spíš káva pro ty, kteří mají rádi měkčí, krémovější pocit v šálku než ostře výraznou černou kávu. Cena za kilogram je ještě relativně rozumná a 200gramové balení také potěší. Ve srovnání s lépe specifikovanými výrobky ale chybí informace o původu nebo odrůdě zrn, takže se kvalita suroviny obtížněji posuzuje.
Verdikt: Příjemná univerzálka. 10. Eduscho Classic instantní káva | 200 g
279 Kč | 1 395 Kč/kg
Eduscho Classic uzavírá náš žebříček hlavně proto, že za relativně vysokou cenu nabízí velmi málo informací, které by ji odlišily od konkurence. Víme, že jde o instantní kávu s bohatou chutí, ale neznáme podíl jednotlivých druhů kávy ani způsob zpracování. Za 279 korun bychom proto očekávali trochu větší transparentnost nebo výraznější chuťový profil.
Verdikt: Neurazí, ale v konkurenci deseti výrobků má nejslabší argumenty. Shrnutí: Která instantní káva je nejlepší?
Vítězem našeho pomyslného testu se stává
Perla Bio Aroma. Kombinuje totiž několik věcí, které bychom u instantní kávy hledali: 100% Arabicu, bio původ, sušení mrazem a přitom ještě poměrně rozumnou cenu. Právě způsob sušení je důležitý, u mrazem sušené kávy se obecně lépe zachovávají chuťové a aromatické vlastnosti.
Hned za ní překvapivě končí
Perla Intenza, která je s cenou 845 Kč/kg vůbec nejlevnější ze všech hodnocených káv a zároveň nabízí 100% Arabicu a zajímavý chuťový profil. Pokud tedy nechcete za instantní kávu utrácet stovky korun, právě Perla Intenza je podle nás nejzajímavější nákup. Foto: Jan Dalecký / Cooky.cz, Velký test instantních káv 2026
Na opačném konci stojí především výrobky, u nichž je cena vysoká, ale informace o původu a zpracování poměrně omezené.
Davidoff Fine Aroma může být v šálku velmi dobrá, ale 2 590 Kč/kg je za instantní kávu opravdu hodně. A u Eduscha zase za vysokou cenu nedostáváme dostatek informací, které by vyšší částku ospravedlnily. Konečný žebříček
Pořadí Káva Cena/kg Naše hodnocení 1. Perla Bio Aroma 1 299 Kč Nejlepší kombinace kvality a ceny 2. Perla Intenza 845 Kč Výborný poměr cena/výkon 3. Nescafé Gold Barista 1 772 Kč Nejzajímavější prémiová varianta 4. Jacobs Krönung 1 445 Kč Dobrá klasika, navíc vymrazovaná 5. Nescafé Gold 1 595 Kč Kvalitní, ale dražší 6. Nescafé Crema 699,50 Kč Nejlepší levná volba 7. Tchibo Gold Selection 1 345 Kč Solidní střed 8. Davidoff Fine Aroma 2 590 Kč Dobrá surovina, příliš vysoká cena 9. Jacobs Velvet Crema 1 145 Kč Příjemná, ale málo informací 10. Eduscho Classic 1 395 Kč Neurazí, ale nepřesvědčí
A ještě jedna důležitá věc: při samotném výběru bychom se nedívali jen na nápis „Gold“, „Crema“ nebo „Premium“. U instantní kávy je mnohem zajímavější sledovat 100% Arabicu, původ zrn, způsob sušení a samozřejmě cenu za kilogram. A pokud chcete co nejlepší chuť, sáhli bychom především po mrazem sušených variantách.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Wikipedie, Healthline