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První telefonní operátorka znala všechna čísla nazpaměť. Na rozdíl od mužských kolegů byla slušná

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Když se v Bostonu poprvé rozezněly telefonní zvonky, nikdo nečekal, že z ústředny uslyší hrubé nadávky. První operátoři se v práci prali a klientům někdy i nadávali. Celý projekt zachránila až v září 1878 skromná žena z Maine za deset dolarů měsíčně.
První telefonní operátorka znala všechna čísla nazpaměť. Na rozdíl od mužských kolegů byla slušná

První telefonní operátorka znala všechna čísla nazpaměť. Na rozdíl od mužských kolegů byla slušná

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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