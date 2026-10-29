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Vražda v Jablonci: Obviněný muž se s obětí znal, soud ho poslal do vazby

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Dennívýzva
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Prověrka úmrtí muže v jabloneckém panelovém domě odhalila vraždu. Kriminalisté zadrželi podezřelého, kterého soud ve středu poslal do vazební věznice. Oba muži se znali. Podle policie veřejnosti nehrozí žádné nebezpečí.
Vražda v Jablonci: Obviněný muž se s obětí znal, soud ho poslal do vazby

Vražda v Jablonci: Obviněný muž se s obětí znal, soud ho poslal do vazby

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 15:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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